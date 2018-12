CDU „Ein attraktives Angebot machen“

Landkreis / Norbert Acker

Er habe Merz für den geeignetsten Kandidaten gehalten, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten, der als Delegierter des Kreisverbands Hohenlohe beim Bundesparteitag in Hamburg dabei war. Die Mehrheit habe sich aber knapp anders entschieden. „Deshalb meinen Glückwunsch an die neue Parteivorsitzende“, so von Stetten. Annegret Kramp-Karrenbauer habe schon seine Einladung zum Neujahrsempfang des CDU-Parlamentskreises Mittelstand, dessen Vorsitzender er ist, angenommen. Sie komme als Hauptrednerin.

Schnell eigene Themen setzen

Für den CDU-Kreisverband Schwäbisch Hall waren Vorsitzender Dominik Schloßstein und Andrea Härterich, Vorsitzende des Stadtverbands Schwäbisch Hall, als Delegierte beim Parteitag. Sie haben in beiden Wahlgängen für Merz gestimmt und verhehlen eine gewisse Enttäuschung gar nicht. „Es kommt jetzt darauf an, die anderen Lager, also die von Merz und Jens Spahn, einzubinden“, sagt Schloßstein. Es sei zu überlegen, Merz ein „attraktives Angebot“ zu machen, vielleicht sogar ein Regierungsamt. Die Union müsse schnell wieder eigene Themen setzen, ohne auf die Große Koalition zu schauen. Härterich ist beim Parteitag noch etwas aufgefallen: „Ein Großteil der Delegierten war Berufspolitiker. Es müssen aber auch verstärkt die normalen, ehrenamtlichen Parteimitglieder Gehör finden.“

Keine Spaltung erwartet

Das knappe Ergebnis zeige, dass sich drei sehr gute Kandidaten um die Nachfolge von Angela Merkel beworben hätten. Davon zeigt sich Jürgen Mümmler, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Crailsheim überzeugt. Er geht nicht davon aus, dass es zu einer Spaltung der Union kommen werde. „Jetzt müssen wir nach vorne schauen und das anpacken, was man schon längst getan haben müsste“, so Mümmler. Er denke dabei unter anderem an Themen wie die Rente.

„Ganz ehrlich? Mein Wunschkandidat war Merz“, sagt Mathias Munz, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Limpurger Land. Es sei eben eine demokratische Entscheidung gewesen. Gut sei, dass Kramp-Karrenbauer unterstrichen habe, dass es kein „Weiter so“ geben werde. „Sie muss für neue Einigkeit sorgen, damit wir bei den kommenden Wahlen wieder erfolgreich sind“, so Munz. „Die Parteiführung hat verstanden, dass sich was ändern muss.“

Einer hingegen freut sich unumwunden. „Die Bewerbung Kramp-Karrenbauers hat mich am meisten angesprochen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Kreisverbands Hohenlohe, Arnulf von Eyb. Sie vereine Geschick mit Empathie, Können, Weitblick und Gelassenheit.