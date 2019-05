Das Castle-Downhill in Bühlertann fordert die Fahrer und unterhält die Zuschauer.

Die Uhr tickt langsam runter. Gleich geht es auf die Strecke. Das Adrenalin schießt durch den Körper bei der ersten Pedal­umdrehung. „Auf geht’s“ oder auch „Viel Spaß“ rufen die Betreuer den Mountainbikern hinterher, die sich am Sonntag den steilen Abhang beim Castle-Down­hill hinunterstürzen.

Was auf die Sportler wartet, hat es durchaus in sich. Auf dem schmalen Kurs von der Tannenburg bis runter zu den Tennisanlagen in Bühlertann müssen die Fahrer unter anderem den „Road Gap“ überwinden. Mit hohem Tempo geht es auf die Rampe. Von dort springen die Mountainbiker mehrere Meter weit auf die andere Seite des Feldwegs. Wer sich den Satz nicht zutraut, kann auch an der Rampe vorbeifahren – oft allerdings nicht ohne Kommentare der Zuschauer.

„Wir haben 120 Teilnehmer insgesamt am Start“, erzählt Ingo Rupp vom veranstaltenden MSV Bühlertann. „Rund 30 Leute helfen mit. Es sind auch viele Junge dabei, was mich sehr freut, weil die nächste Generation quasi übernimmt“, sagt Rupp. Sehr gelungen sei der Action Day am Samstag für 50 Kinder und Jugendliche gewesen. „Die ganz Kleinen waren teilweise enttäuscht, dass sie nicht die komplette Strecke von oben fahren durften“, schmunzelt Rupp. Erst ab 14 Jahren dürfen die Teilnehmer beim Castle-Downhill ihren Mut beweisen. Für den MSV geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag folgt das Rats-Runners-Hindernisrennen.

„Normalerweise sind immer zwei Wochen zwischen Downhill und Rats-Runners. Das Hindernisrennen ist aber an das erste Maiwochenende gebunden und davor war Ostern. Deswegen haben wir den Downhill dieses Jahr nur eine Woche vor den Rats-­Runners gemacht“, klärt Rupp auf. Da die beiden Veranstaltungen zum Großteil von verschiedenen Teams beim MSV organisiert werden, sei der Aufwand machbar.

„Heute Vormittag war’s noch rutschig, aber jetzt am Nachmittag war die Strecke sehr griffig“, berichtet Torben Drach. Der 21-Jährige von Bikesport Sasbachwalden bei Offenburg fährt zum ersten Mal in Bühlertann. Der Mittelteil gefalle ihm am besten. „Es sind Top-Bedingungen. Die Anreise hat sich auf jeden Fall gelohnt.“ Ein Lob für die Strecke stellt auch Clemens Bachmann aus. „Es ist ein schönes Event am Saisonanfang. Hier trifft man alle aus dem baden-württembergischen Raum“, sagt Bachmann, der aus Braunsbach stammt. Mittlerweile geht er für die Betriebssportgruppe des Flughafens Stuttgart, wo er seit fünf Jahren arbeitet, an den Start.

