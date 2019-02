Frankenhardt Kindermusical: „Das sind richtige Ohrwürmer“

Frankenhardt / Guido Seyerle

Winnie Wackelzahn rettet in Honhardt vor mehr als 300 Zuschauern seine Vampirzähne.

Tiara Bauer wirbelt über die Bühne. Nur noch wenige Minuten hat sie Zeit, um als Winnie Wackelzahn ihre Vampirzähne zu retten. Kurz darauf singt sie in der fünften Szene „Gefangene der bösen Fee“ das dazugehörige Lied intensiv mit. Blickt man kurz in die Reihen der über 300 Zuschauer in der Sandberghalle in Honhardt, dann kann man feststellen: Nicht nur Kinder, sondern auch einige Erwachsene singen voller Leidenschaft mit. Katja Bauer lächelt: „Das sind richtige Ohrwürmer.“

Tiaras Mutter ist froh, dass ihre Tochter kurz vor dem Ende des 90-minütigen Musicals entspannt und gleichzeitig konzentriert ihre Rolle ausfüllt. Das hatte den Tag über noch etwas anders ausgesehen. „Kurz vor dem Auftritt hatte sie ein ganz versteinertes Gesicht“, berichtet Vater Stefan. Sie fragte ihn: „Ist die Halle auch ganz voll?“ Letztlich war sie mehr als das. Den Unpünktlichen am Freitagabend blieb nur ein Stehplatz, um das von Andreas Brauer geleitete Kindermusical „Vampir Winnie Wackelzahn“ zu sehen.

Fast 100 Kinder auf der Bühne

Der Musikschulleiter des Notentreffs hatte es geschafft, fast 100 Kinder im Alter von 5 bis 19 Jahren auf die – selbst gestaltete – Bühne zu bringen. Die drei mu­sikalischen Bausteine Chor, Mundharmonikaspieler und Musikschulband harmonierten mit den 14 Darstellern. Auch die jüngsten Zuschauer im Kindergartenalter hatten keine Mühe, das Musical gespannt bis zum Schluss zu verfolgen. Schließlich wollten sie wissen: Schafft es Winnie, den Fluch der bösen Fee Karfunkula zu besiegen und seine Vampirzähne zu retten, bevor er seinen zehnten Geburtstag feiert?

Andreas Brauer hatte sich wie viele Mitwirkende ebenfalls vampirartig geschminkt und gekleidet. Viele Hundert Stunden hat er in die Vorbereitung und das Einüben des Kindermusicals gesteckt – plus eine vierstellige Summe vorgestreckt, um die professionelle Bühnentechnik zu mieten. Eintritt kosteten die beiden Aufführungen in Honhardt und am Sonntag in Rot am See keinen. Brauer hofft, durch Spenden auf eine schwarze Null zu kommen. Vor der Premiere am Freitag hatte der Familienvater gut geschlafen: „Nur über die Koordination der Technik machte ich mir Gedanken, denn das kann man nicht oft proben.“

Was treibt ihn an, so ein umfangreiches Projekt auf die Beine zu stellen? Brauer lächelt nach der Premiere im Untergeschoss der Sandberghalle: „Für die strahlenden Kindergesichter hat es sich gelohnt. Auf der Bühne ist mir deshalb ein kurzer Glücksschauer über den Rücken gelaufen.“ Seine Tochter Leni war mit fünf Jahren die jüngste Mitwirkende.

Zur Belohnung ein Ausflug

Glückliche Kindergesichter konnte man anschließend dutzendfach beobachten. Tiara Bauer hatte bereits kurz vor dem langen Schluss­applaus von der Bühne gestrahlt. Ihre Mutter hatte als Zuschauerin den Daumen nach oben gestreckt, Tiara antwortete mit einem dankbaren Blick. Ihre Cousine Sinja Weigel hat als Lucy überzeugt – Tiara und Sinja wollten auch auf der Bühne wie im Alltag gemeinsam spielen. Für die Winnie-Darstellerin haben sich ihre Eltern eine Überraschung für ihr Engagement überlegt: Es soll einen kleinen Ausflug geben.

Für Tiara war das kurz nach der Aufführung nicht ganz so wichtig: „Ich fand es cool auf der Bühne. Schade, dass es vorbei ist.“ Sie würde das Vampir-Musical gerne noch einmal aufführen. Die dazugehörige Musik wird noch längere Zeit im Hause Bauer zu hören sein. Dann singt und schnippt nicht nur ihr dreijähriger Bruder Lias mit.

