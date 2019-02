Kirche „Das passt ja noch viel besser zu mir“

Stimpfach / Ute Schäfer

Eine Besonderheit ist das neue Pfarrgebiet von Rainer Oberländer, das riesig ist und etwa ein Sechstel des Kirchenbezirks umfasst. Die beiden selbstständigen Kirchengemeinden Rechenberg und Weipertshofen gehören zu den flächenmäßig größten im Kirchenbezirk, was den Pfarrer viel unterwegs sein lässt. Rechenberg wurde zuvor von Pfarrer Wolfram Niethammer betreut, Weipertshofen von dessen Frau, Pfarrerin Ingetraud Niethammer.

Jetzt macht der Pfarrplan aus den beiden 75-Prozent-Stellen eine 100-Prozent-Stelle, die Rainer Oberländer seit Anfang Februar bekleidet. Er ist unlängst mit einem Gottesdienst in den Gemeinden begrüßt worden, die sich nun einen Pfarrer teilen und deshalb ganz automatisch enger zusammenwachsen werden. „Die Begleitung dieses Prozesses sehe ich als eine meiner Aufgaben an“, sagt Oberländer. „Allerdings möchte ich nicht den Kurs vorgeben. Ich will die Gemeinden jetzt erst mal besser kennenlernen. Dann sehen wir weiter.“ Viel wichtiger sei ihm, dass die Gemeinden lebendig bleiben und sogar noch lebendiger werden.

Die zweite Besonderheit liegt in Pfarrer Oberländers Person, denn er arbeitet zwar schon lange für die Kirche, aber erst seit gut fünf Jahren als Pfarrer – er ist Quereinsteiger in diesem Beruf. Aufgewachsen ist Oberländer, Jahrgang 1964, in Steinheim am Albuch. Im nahen Heidenheim war er als Jugendlicher in der Jugendarbeit aktiv, hat Freizeiten gestaltet. Eine vierjährige Ausbildung zum Jugendreferenten folgte. Danach arbeitete er im Bezirksjugendwerk Herrenberg und zuletzt in der Landesstelle des Jugendwerks. Doch Jugendarbeit war für ihn nichts auf Dauer, das wusste er von Anfang an. „Ich habe oft genug erlebt, wie man ältere Kollegen noch so aushalten muss. Da wollte ich selber nie hinkommen. Man entfernt sich ja beim Älterwerden nicht nur von den Jugendlichen, sondern auch von den Mitarbeitern.“

Quereinstieg wird ermöglicht

Eine Sonderregelung der Württembergischen Landeskirche ermöglicht hier einen Quereinstieg für Diakone, Religionspädagogen oder eben Jugendreferenten, was im Übrigen nicht viele in Anspruch nehmen: Alle drei Jahre sind es sechs bis zehn, berichtet Oberländer.

Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass Angehörige dieser „kirchennahen“ Berufe ohnedies schon viel von dem gemacht haben, was der Pfarrerberuf verlangt. Oberländer: „Ich habe immer schon Andachten gehalten oder Gruppen geleitet. Einen Abendmahlskurs hatte ich früher schon mal gemacht.“

Also bewarb er sich, wurde auf Herz und Nieren geprüft und siehe da, die Zusage kam: „Dann gab es die komische Situation, dass ich von einem Tag auf den anderen vom Jugendreferenten zum Pfarrer wurde.“ Ein zweiwöchiges Seminar zu den Kasualien war zu absolvieren, dann trat Oberländer seinen Dienst in Hummelsweiler an. Denn dass für ihn mit Frau und zwei Kindern nur ein berufsbegleitender Quereinstieg infrage kam, war klar. „Man hat aber einen Mentor, und als die erste Beerdigung anstand, hab ich mich natürlich sofort ans Telefon gehängt und hab ihn angerufen.“

Drei Jahre lang dauerte dann die Ausbildung mit insgesamt 19 Seminarwochen, die Oberländer absolviert hat. Doch schon nach einer Woche war ihm klar: „Der Beruf passt ja noch viel besser zu mir, als ich je gedacht hätte.“