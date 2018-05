Langenburg „Das geht sofort ins Blut“

Langenburg / Guido Seyele

Durch Wiesen wandern – das mag sich für den einen oder anderen langweilig anhören. Doch wenn man den Titel der Wochenend-Aktion im Jagsttal in „Wandern, schlemmen und genießen“ ändern würde, dann wären wahrscheinlich viele begeistert. Wer am Samstag und am Sonntag die mehreren Tausend Besucher zwischen Bächlingen und Gommersdorf beobachtete, der traf nur ganz wenige Hardcore-Wanderer, die ohne Blick an den Wegesrand die 38,2 Kilometer Gesamt-Wegstrecke herunterspulten. Der Großteil der gut gelaunten Outdoor-Aktivisten genoss die Augen- und Gaumengenüsse – und erreichte diese bei hochsommerlichen Temperaturen entweder zu Fuß, per Auto, per Rad oder Sonder-Pendelbus. Bereits der Auftakt war außergewöhnlich. Am Freitagabend hielt Staatssekretär Dr. André Baumann vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Langenburg einen Vortrag zum Thema „Das Jagsttal – ein Hotspot der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg“.

Die Stimmung unter den mehr als 100 Besuchern, darunter viele Natur- und Landschaftsführer, war teilweise von Skepsis geprägt. Was sollte ihnen ein Doktor aus dem Ministerium noch Neues erzählen? Doch das Gegenteil war der Fall. Das Jagsttal war Teil von Baumanns Doktorarbeit, dementsprechend fachlich tiefschürfend war er vorbereitet. „Hier kann man leben, wo andere Urlaub machen. Wir haben in Baden-Württemberg 30 000 Tier- und Pflanzenarten, so viele wie kein anderes Bundesland“, sagte der 45-Jährige. „Die Landschaftsvielfalt begeistert mich immer wieder. Im Jagsttal findet man zum Beispiel Lesesteinhaufen und Glatthaferwiesen mit einer hohen Biodiversität.“ Allerdings seien Wiesen ein Gebilde von Menschenhand, das entsprechende Pflege benötigt. Jeder könne die Vielfalt im Jagsttal durch den Kauf von regionalen Lebensmitteln stärken. „Ich empfehle auch Lammfleisch, das ist praktisch vegetarisch.“

Beliebte Etappe

Die Etappe von Bächlingen nach Unterregenbach gehört zu den abwechslungsreichsten im Jagsttal. Deshalb waren auch besonders viele Wanderer auf diesen fünfeinhalb Kilometern unterwegs. Das führte am Sonntagvormittag vorübergehend zu kurzen Wartezeiten beim Bus-Pendelverkehr.

Uschi Faul und ihre drei Begleiterinnen waren mit dem Auto aus Bad Mergentheim angereist und sagten an ihrer ersten Station: „Wir essen und trinken und fahren dann weiter jagstabwärts.“ Katrin Ziegler und Hannes Volz hatten etwas anderes im Sinn. Die Haller bestimmten am Infostand von Beate Leidig Wiesenblumen und freuten sich über viele richtige Antworten. „Ich bin erstaunt, wie viele Pflanzen die meisten Wanderer kennen“, sagte Leidig. „Das erlebe ich bei meinen geführten Wanderungen selten.“ Susanne Franze wanderte gemeinsam mit ihrem Sohn Florian (9) und Hund Fenja bis nach Unterregenbach und war begeistert: „Diese Ausblicke aus dem schattigen Wald auf die vielfältigen Wiesenflächen sind toll.“

Diese erste Etappe der Jagsttal-Wiesen-Wanderung gefiel Angela Schmächtig und Andrea Topf aus Crailsheim so gut, dass sie nach der Samstags- gleich noch einmal die Sonntagsetappe auf diesem Weg bestritten. Davor gab es allerdings eine geführte Tour zu einer versteckten Doline im Wald. „Dazu benötigt man schon gute Schuhe“, erzählten die beiden in knöchelhohen Wanderschuhen, während die meisten in Turnschuhen unterwegs waren.

Beim Genuss am Stand von Hans-Jörg Wilhelm traf sich das altersmäßig bunt gemischte Wandervolk dann zum Small Talk im Schatten, während der Unterregenbacher seine Hohenloher Schaumweine ausschenkte. Andrea Topf lächelte: „Das geht sofort ins Blut.“