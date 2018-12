Antrag „Dadurch nehmen die Gegenstimmen zu“

Landkreis / Von Marcus Haas

Es braucht keine Verweigerungsdiskussion, sondern einen Anstoß des Kreises, um die Entwicklung voranzubringen. Nehmen Sie den Antrag nicht auf die leichte Schulter, sondern das Geld in die mittelfristige Finanzplanung auf“, fordert SPD-Kreisrat Hermann-Josef Pelgrim im Verwaltungs- und Finanzausschuss am Dienstagnachmittag im Landratsamt. „Was Sie als Verweigerungshaltung bezeichnen, das ist unsere Verantwortung für das Geld der Steuerzahler. Ich weiß bis heute nicht, wie die Bau- und Finanzplanung des Diaks aussieht. Es fehlen Fakten in entscheidender Form“, entgegnet Landrat Gerhard Bauer.

In der Diskussion zum Diakantrag gehen die Wogen hoch, um sich am Ende wieder zu glätten. Anlass ist die Beratung der Anträge zum Haushaltsplan 2019. Das Diak will 30,8 Millionen Euro vom Landkreis für den zweiten Neubauabschnitt. Der Investi­tionszuschuss soll in jährlichen Summen von 2,2 Millionen Euro für 14 Jahre fließen – Geld, das zur Verfügung gestellt werden soll, ohne je zurückgezahlt werden zu müssen. Vorsitzender Georg Schlenvoigt hatte in der Haushaltsrede für die SPD beantragt, diesen Zuschuss zu gewähren. Die Kreisverwaltung schlägt vor, die Entscheidung zu vertagen, bis alle Fakten geklärt sind.

Pelgrim nennt im Haushaltsplan 2019 geplante Investitionszuwendungen in Millionenhöhe fürs Kreisklinikum Crailsheim bis 2022: „Die mittelfristige Finanzplanung ist nicht beliebig, sondern ein zu beschließender Teil des Haushalts“, sagt der Kreisrat. Er fordert, dem Antrag zuzustimmen, einen „klaren Grundsatzbeschluss zu treffen“, ebenso wie fürs Kreisklinikum Crailsheim Verantwortung fürs Diakonieklinikum in Hall zu übernehmen, und die finanziellen Mittel in den Haushaltsplan 2019 einzustellen. Sonst werde das Diak, „in einen Plan B“ gedrängt – mit einem möglichen Partner wie der Diakonie Neuendettelsau.

Unmut und Ärger

„Ich weiß, manche wollen diese Verantwortung nicht tragen“, provoziert Pelgrim. „Welche Kompetenzen bringen wir mit? Die Teilzeitbeschäftigung eines Kämmerers?“ antwortet er auf die Frage nach dem Maß der Beteiligung des Kreises an einer gemeinsamen Krankenhausgesellschaft – Kreiskämmerer Werner Schmidt ist auch Geschäftsführer des Kreisklinikums Crailsheim.

„Die Bedeutung des Diaks wird doch von allen gesehen. Dadurch, durch diese unnötigen Äußerungen, die nur Unmut und Ärger auslösen, nehmen eher die Gegenstimmen zu. Das ist meine Sorge“, greift Walter Döring ein. Der FDP-Kreisrat erinnert an den Antrag seiner Fraktion, eine Sondersitzung zum Thema einzuberufen. „Wir sollten dem Diak eine Frist bis zum 15. Februar 2019 setzen, um alle offenen Fragen zu beantworten, und im März die Sondersitzung machen“, sagt Döring.

Einen neuen Aspekt bringt Roland Wurmthaler (Freie) in die Diskussion. Der Kreisrat blickt in die Zukunft und stellt sich vor, dass die große Politik in einigen Jahren aufwacht und bemerkt, dass die Finanzierung der Grund- und Regelversorgung schlecht ist. Sie verändert das und die Krankenhäuser, auch das Diak, schreiben dann im Betrieb wieder schwarze Zahlen in vielfacher Millionenhöhe. „Ist es dann rechtlich zulässig, den Investitionszuschuss weiter ans Diak zu zahlen? Was sagt die Rechtsaufsicht?“, fragt Wurmthaler. Das müsse vorab geklärt werden. Er halte auch nichts davon, das Thema auf die lange Bank zu schieben, und will eine Entscheidung noch vor der Kreistagswahl im Mai 2019. Das Diak müsse vertraulich informieren, was es mit dem möglichen Partner Diakonie Neuendettelsau anstrebe.

„Wir brauchen eine Sondersitzung im März und gehen mit dem Antrag der FDP mit“, lenkt Pelgrim ein und zieht den SPD-Antrag zurück. Der Kreistag werde alle Infos vom Diak bekommen. Der Wirtschaftsplan 2019 sei kürzlich vom Aufsichtsrat beschlossen worden, sagt er, der Diak-Aufsichtsratsmitglied ist. „Wir machen die Sondersitzung im März“, so Landrat Bauer. Ob dann eine Entscheidung getroffen werden könne, hänge aber vor allem von den Antworten des Diaks ab.