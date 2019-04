Walter Bauer erklärt, warum Holz im Brandfall sogar besser als Metall sein kann – und wie ein ausgebrochenes Feuer, wie das in der Kathedrale Notre-Dame, am besten eingedämmt wird.

Als Notre-Dame brannte, blickte die Welt entsetzt nach Paris. Jetzt steht der Wiederaufbau an. Walter Bauer (Bauer Holzbau, Satteldorf) würde den Dachstuhl wieder aus Holz bauen – aller Flammen zum Trotz, sagt er im Interview mit unserer Zeitung.

Wir alle haben beobachtet, wie der Dachstuhl der Pariser Kirche Notre-Dame in Flammen aufging. Würden Sie einen solchen Dachstuhl wieder in Holz aufbauen?

Walter Bauer: Unbedingt, natürlich.

Nun sind Sie Zimmerer und überdies ehrenamtlicher Präsident des Holzbau Deutschland Instituts, das die Holzbauunternehmen Deutschlands in technischen Fragen repräsentiert. Da müssen Sie natürlich für das Baumaterial Holz sprechen. Aber birgt ein so großer hölzerner Dachstuhl nicht Risiken?

Natürlich besteht hier die Dachtragkonstruktion aus einem brennbaren Material. Aber die Entzündungstemperatur der Holzbalken liegt bei 270 bis 300 Grad - irgendwas muss also gebrannt haben, um die Balken zu entzünden. Bei Notre-Dame ist die Brandursache aus jetziger Sicht noch nicht geklärt und auch nicht, welche anderen Brandlasten zu dem Feuer beigetragen haben.

Würde ein Dachstuhl aus Metall, wie zum Beispiel im Kölner Dom, womöglich gar nicht brennen?

Ein Brand kann auch hier nie ausgeschlossen werden. Wichtig ist doch, wie lange ein Dachstuhl im Brandfall hält. Und da kommt wieder ein Vorteil von Holz zum Tragen.

Holz hat im Brandfall sogar Vorteile gegenüber Metall?

Ja, tatsächlich. Wenn es brennt, bildet sich um die Balken herum Holzkohle und die isoliert das Balkeninnere eine ganze Zeit lang – die DIN-Werte für Holz in Sachen Brandschutz sind gut. Der Vorteil beim Holz ist, dass der noch nicht verbrannte Restquerschnitt weiter trägt. Holz hält dem Feuer lange stand – berechenbar lange, was für die Feuerwehrleute wichtig ist. Eine Stahlkonstruktion hingegen kann, wenn sie heiß wird, binnen Minuten schlagartig versagen. Da reichen schon 450°C aus. Ich würde sogar sagen, dass die Feuerwehrleute, die die Kunstschätze aus Notre-Dame gerettet haben, bestimmt eine halbe Stunde länger ins Gebäude gehen konnten, weil der Dachstuhl aus Holz und nicht aus Metall bestand. Erinnern wir uns nur, wie schnell die beiden Türme in New York 2001 kollabiert sind, obwohl die Konstruktion größtenteils aus Stahl und Beton bestand.

Feuerwehrleute mögen also Holzkonstruktionen lieber?

Ja, das ist bestimmt auch der Grund, warum so viele Feuerwehrgerätehäuser eine Gesamtkonstruktion aus Holz haben - wie das in Satteldorf, zum Beispiel. Aus Brandschutzgründen sind auch Hallen mit großen Spannweiten oft aus Holz. Und bei Geschossdecken in Ställen aus Holz kann die Feuerwehr länger Tiere retten, weil sich das sogenannte „Versagen der Konstruktion“ ankündigt.

Bei Notre-Dame war auch die Höhe des Dachstuhls ein Problem – die Feuerwehrleute konnten einfach nicht genügend Wasser zum Löschen nach oben pumpen. Würde der Dachstuhl wieder mit Holz gebaut, bestünde dann nicht die erneute Gefahr eines solchen Brandes?

Ich habe große Hochachtung vor den Baumeistern vor 900 Jahren. Aber Brandschutz oder Brandabschnitte waren nicht ihr Thema. Heute würde man einen solchen Dachstuhl anders konstruieren.

Wie denn?

Zuerst einmal würde man Schotten einrichten. Dabei werden die Holzbunde in bestimmten Abständen mit Steinwolle ausgefacht, deren Schmelzpunkt mehr als 1000 °C beträgt. Diese werden mit Gipswerkstoffplatten bekleidet. Die halten der Zermürbung lange stand, weil im Gips Wasser chemisch gebunden ist. Dadurch erreicht man unproblematisch Feuerwiderstände von 90 oder 120 Minuten. Das wäre der bauliche Brandschutz. Es gibt aber auch anlagentechnischen Brandschutz, das sind zum Beispiel Sprinkleranlagen mit Temperaturfühlern. Das wäre in einem solchen Gebäude das Richtige, weil die Erreichbarkeit des Feuers ja ein Thema ist. Ganz abgesehen davon richtet auch das Löschwasser Schäden an - eine Sprinkleranlage kommt mit weniger Wasser aus. Erwähnen möchte ich auch noch den organisatorischen Brandschutz. Das bedeutet, dass die Brandmeldeanlage direkt zur Feuerwehr geschaltet ist.

Kann man alte Dachstühle nachrüsten?

Eine Sprinkleranlage ist mit vertretbaren Kosten einzubauen. Moderne Holzkonstruktionen - es gibt mittlerweile ja immer mehr Hochhäuser aus Holz - beziehen den Brandschutz von vorne herein mit ein. Holzkonstruktionen sind im übrigen derzeit auch politisch gewollt, weil Holz viel CO 2 speichert und einen hohen Beitrag zum Klimaschutz darstellt. Auch die Bundesgartenschau in Heilbronn hat das Thema aufgegriffen mit einem Holzhochhaus von 30 Meter Höhe. Nicht ohne Grund ruft auch Ministerpräsident Kretschmann derzeit eine „Holzbau-Offensive“ aus. Dabei ist die Holzbauquote in Süddeutschland – in Bayern und Baden-Württemberg – traditionell gut und mit steigender Akzeptanz am Markt.

