Mit den Freien Wählern und den Kritischen Bürgern treten in Frankenhardt zwei Listen zur Gemeinderatswahl an. In den kommenden Jahren muss die Kommune viel Geld investieren, um geplante Vorhaben umzusetzen.

Breitbandausbau, Renovierung und Vergrößerung der Schule in Honhardt und der Ausbau der Ortsdurchfahrten in Gründelhardt und Honhardt: In Frankenhardt haben der Gemeinderat und die Verwaltung in den vergangenen fünf Jahren viele Themen angestoßen – und teilweise auch schon abgeschlossen. Ein Grund dafür: die gute Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und dem Kommunalparlament.

„Bei uns läuft alles kritisch-­konstruktiv ab“, sagt Roland Grosser von den Freien Wählern. Nicht nur die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sei gut, auch mit der Liste Kritische Bürger werde „hervorragend“ zusammengearbeitet. „Bei uns ist es nicht so wie in der großen Politik: Wir arbeiten hier nur sach­orientiert“, sagt Uwe Hergenröther, Listensprecher der Kritischen Bürger. Es gebe ein gemeinsames Ziel: Frankenhardt voranzubringen. Wichtig sei jetzt, die laufenden Projekte zu Ende zu bringen und das Erreichte zu erhalten, da sind sich Grosser und Hergenröther einig.

6,5 Millionen Euro für Schule

Eines dieser Vorhaben ist die Sanierung und Erweiterung der Wilhelm-Sandberger-Schule in Honhardt. 6,5 Millionen Euro soll das kosten, rund 2,2 Millionen Euro davon muss die Gemeinde selbst stemmen. Für das Jahr 2019 sind dafür im Haushalt 500.000 Euro vorgesehen.

Viel Geld muss die Gemeinde auch für die Sanierung der Ortsdurchfahrten in Honhardt und Gründelhardt in die Hand nehmen – wobei Letztere bereits fertiggestellt wurde.

Und auch die Feuerwehren werden in den kommenden Jahren hohe Zuwendungen benötigen. Ein Bedarfsplan kam zu dem Ergebnis, dass alle drei Standorte, also Gründelhardt, Honhardt und Oberspeltach, benötigt werden. Darüber hinaus muss das Feuerwehrhaus in Gründelhardt ausgebaut und die Magazine in Honhardt und Oberspeltach müssen neu gebaut werden. In Oberspeltach käme auch die Umnutzung eines bestehenden Gebäudes infrage. Zusätzlich soll für die Feuerwehren ein neues Löschgruppenfahrzeug angeschafft werden.

Wichtig wie Wasser und Strom

Ein weiteres Thema: der Breitbandausbau. Ziel sei es, dass jeder Haushalt in der Gemeinde versorgt sei – besonders die Gewerbetreibenden. „Es geht in den nächsten Jahren vor allem darum, auch die kleinen Weiler zu versorgen“, sagt Uwe Hergenröther, denn: „Breitband ist heute so wichtig wie Wasser oder Strom“, meint Roland Grosser.

Sowohl Hergenröther als auch Grosser sind schon lange im Gemeinderat vertreten: Hergenröther seit 15, Grosser sogar schon seit 20 Jahren. Die vergangene Legislaturperiode sei aber „schon eine Herausforderung gewesen“, sagt Grosser. In seinen ersten Amtszeiten habe man ein relativ festes Pflichtprogramm gehabt, „jetzt geht es eher in Richtung Kür“. Ein Beispiel dafür sei die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Gründelhardt.

Rauerer Umgang

Nur eines fehlt dem Frankenhardter Kommunalparlament: Frauen. „Ein paar mehr würden dem Gemeinderat auf jeden Fall guttun“, ist sich Grosser sicher. Gerade einmal vier Kandidatinnen haben sich aufstellen lassen – bei insgesamt 22 Kandidaten. „Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen dürfte auch gerne ausgeglichen sein.“

Auf der Liste der Kritischen Bürger steht gar keine Frau. „Es ist schwer, Kandidatinnen zu finden“, erklärt Hergenröther. Das beträfe aber nicht nur Frauen: Generell fänden sich immer weniger Bürger die bereit sind, zu kandidieren. Eine mögliche Erklärung könnte ein rauerer Umgang sein, so Hergenröther. Das schrecke den einen oder anderen ab. Die Verschärfung im Ton komme durch Diskussionen wie der zur Windkraft in Frankenhardt zustande.

Auf jeden Fall neue Gesichter im Gemeinderat Zwei Listen mit insgesamt 22 Kandidaten treten am Sonntag, 26. Mai, in Frankenhardt zur Kommunalwahl an. Vergeben werden 18 Sitze im Gemeinderat (ohne mögliche Überhangmandate). Die Liste der Freien Wähler besteht aus zwölf Kandidaten, davon sind vier Frauen. Für die Kritischen Bürger treten zehn Kandidaten an – ausschließlich Männer. Neue Gesichter wird es im Gemeinderat auf jeden Fall geben: Mit Peter Engel, Steffen Messerschmidt, Achim Rupprecht, Carsten Mayer, Jürgen Belschner und Helga Steiger treten sechs amtierende Gemeinderäte nicht mehr zur Wahl an. Eine Überprüfung der Sitzverteilung ergab, dass der Wahlbezirk Gründelhardt rechnerisch einen Sitz mehr als bislang erhalten müsste – also fünf statt vier. Eine Erhöhung der Sitze im Gemeinderat von 18 auf 19 ist aber nicht zulässig, weshalb die Unterrepräsentation laut Gemeinderatsbeschluss toleriert werden kann.

80 Jahre Erfahrung bringen Roland Grosser, Friedrich Eberhardt, Andreas Bohn und Reinhard Hassel mit. Die vier Kandidaten sitzen seit 1999 im Frankenhardter Gemeinderat.