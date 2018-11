Hospiz „Auf dem letzten Weg begleiten“

Landkreis / Von Marcus Haas

Die gesamte Tätigkeit des Hospizes ist darauf ausgerichtet, Sterbende auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Es soll ihnen helfen, bis zum Tod so aktiv wie möglich zu leben. Die Gesellschafter betonen den Wert des Lebens und betrachten das Sterben als einen zum Leben gehörigen Prozess“, steht im Gesellschaftsvertrag zum stationären Hospiz im Landkreis Schwäbisch Hall.

„Das Bedürfnis nach einem stationären Hospiz im Landkreis bewegt die Menschen seit vielen Jahren“, macht Landrat Gerhard Bauer im Kreistag deutlich. Über den Bedarf gibt es schon lange einen breiten Konsens, aber Standort und vor allem Trägerstruktur waren längere Zeit strittig und offen. Diese Fragen sind nun geklärt. Das Hospiz mit acht Plätzen wird auf einer Teilfläche des „Bier-Areals“ auf dem Teurershof in Schwäbisch Hall entstehen und kann damit auch den Hohenlohekreis abdecken. Geschätzte Kosten für Modernisierung und Erweiterung: rund zwei Millionen Euro, die im Haushaltsplan der Stadt Schwäbisch Hall verankert sind.

Stimmen aus Fraktionen

Nun steht auch die Trägerstruktur, die sich auf mehrere Schultern verteilt. Die Kreistagsmitglieder sind einstimmig dafür, dass sich der Landkreis an der „Stationäres Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH“ mit einem Gesellschafteranteil von 20 000 Euro beteiligt. Weitere Gesellschafter mit derselben Summe sind das Evangelische Diakoniewerk, das Katholische Dekanat Schwäbisch Hall, der Krebsverein Schwäbisch Hall und die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Schwäbisch Hall. Die Gründungsversammlung ist auf Montag, 17. Dezember, in Schwäbisch Hall terminiert.

Bedauerlich findet der Landrat, dass die evangelischen Kirchenbezirke Schwäbisch Hall, Crailsheim, Blaufelden und Gaildorf nicht als Gesellschafter dabei sind. Warum sind die Kirchenbezirke nicht dabei? „Wer sich letztlich so viel Einfluss wie der Oberkirchenrat sichern will, muss damit rechnen, dass die anderen Gesellschafter damit nicht einverstanden sind, die zusammen noch mehr Geld einbringen“, sagt Gerhard Bauer im Kreistag. Das hänge an der Rechtslage bei der evangelischen Kirche. Die Tür bleibe aber offen. Der Vertragsentwurf sehe vor, dass sich die Kirchenbezirke zu einem späteren Zeitpunkt ohne einen erneuten Beschluss der Gesellschafterversammlung an der „Stationären Hospiz Schwäbisch Hall gGmbH“ mit einem Anteil von 20 000 Euro beteiligen könnten. Auch der Hohenlohekreis ist im ersten Schritt nicht dabei, habe aber auch die Möglichkeit, sich später ohne erneuten Beschluss mit derselben Summe zu beteiligen.

„Die Kirchenbezirke wären gerne dabei gewesen, aber bedauerlicherweise wurde dies vom Oberkirchenrat verweigert, obwohl man sich die Hospizarbeit auf die Fahnen schreibt. Wir hoffen, dass auch das Kirchenrecht irgendwann in der Neuzeit ankommt“, macht Jens Zielosko deutlich. Der CDU-Fraktionsvorsitzende erinnert an den „anschiebenden Antrag“ fürs Hospiz von ihm und den Kreisräten Helga Hartleitner (SPD) sowie Herbert Holl (CDU) und blickt nach vorne. Jetzt müsste noch hingebracht werden, dass ausreichend Ärzte und Pflegekräfte die palliative Zusatzqualifikation erwerben, damit die „Palliative-­Care-Teams“ bei der ambulanten Medizin in der Fläche wirken könnten – bislang gibt es noch keine spezialisierte ambulante Palliativversorgung im Landkreis Schwäbisch Hall und im Hohenlohekreis, wie das im Rems-Murr-Kreis bereits der Fall ist. „Wir möchten, dass der Landkreis am Ball bleibt, sich um die ambulante Palliativversorgung kümmert“, verstärkt Hans-Joachim Feuchter (Grüne/ÖDP) das Thema. Der Fraktionsvorsitzende ist ansonsten froh darüber, dass an die langjährige Geschichte vom stationären Hospiz nun „endlich ein Knopf kommt“. Kreisrätin Annette Sawade (SPD) macht deutlich, dass für die spezialisierte ambulante Palliativversorgung nach wie vor die Palliativmediziner fehlten. „Der Bedarf für ein stationäres Hospiz ist unbestritten. Familienstrukturen ändern sich“, betont Siegfried Trittner, der Fraktionsvorsitzende der Freien. Der Impuls dafür sei zwar aus Crailsheim gekommen, nun sei der Standort in Schwäbisch Hall, aber das könne man verschmerzen.