Edzard Reuter warnt in Künzelsau vor dem „dummen, kurzsichtigen Nationalismus“. Der einst wohl mächtigste Wirtschaftsboss Deutschlands zeigt sich nachdenklich.

Er zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsführern Deutschlands, einer der mit Skepsis über den Tellerrand blickt, aber stets seiner klaren Linie treu bleibt – der ehemalige Chef der Daimler-Benz AG, Edzard Reuter. Vergangenen Donnerstag plaudert der 92-Jährige beim Würth-Treffpunkt-Forum in Künzelsau mit Moderatorin Bernadette Schoog.

Im Leben gelte es, seine Handschrift zu hinterlassen und bei sich selbst zu bleiben, betont der Autor und Jurist. Auch Fehltritte seien erlaubt. Zu ihnen stehen und sich bemühen, diese wieder gutzumachen, sei die Devise. Wichtig sei es, andere Menschen anzuerkennen und ihnen respektvoll zu begegnen.

Als Sechsjähriger wurde er 1934 eingeschult. Demütigungen ließ nicht lange auf sich warten: Zwei Stunden nachsitzen für nichts. Daraus habe er gelernt: Demütige nie einen anderen Menschen im Leben. „Es ist mir, glaube ich, gelungen“, betont Reuter.

Nato wird 70 Warum das Jubiläum kein Grund zum Feiern ist 70 Jahre nach der Gründung des größten Militärbündnisses der Welt driften die Staaten mit ihrem Selbstverständnis auseinander.

Er berichtet vom Aufbruch nach dem Krieg. Ein Volk, das so viel Leid erfahren habe, sei aufgestanden für Freiheit und Demokratie. „Deutschland hatte endlich wieder die Chance, ein freies Land zu werden“, sagt der Talkgast. Auf die Frage, ob er vermisse, dass die Menschen heute zurückschauen, entgegnet er: „Man könnte das so formulieren.“ In der Tat gebe es für einen alten Mann wie ihn durchaus Sorge, welche Aufgaben Europa bevorstehen.

„Europäer müssen sich vereinen“

Viele europäische Länder fielen derzeit zurück in einen „dummen, kurzsichtigen“ Nationalismus, der sich auch versuche, in Deutschland hereinzufressen. „Diese Wiederbelebung kann für uns alle zur Katastrophe führen“, mahnt Reuter. „Wir leben in einer Zeit, in der wir es wirtschaftspolitisch mit gewaltigen Kräften zu tun haben.“ „America first“ sei eine katastrophale Parole. Aber auch die Chinesen, ein Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern, seien im Aufwind. Die Europäer müssten sich vereinen, so Reuter. Das Ziel müsse heißen: die Vereinigten Staaten von Europa.

Schoog schlägt einen Bogen. „War Ihr Berufsziel tatsächlich Nobelpreisträger?“ Als Student habe er sich eingebildet, gut zu sein, berichtet Reuter schmunzelnd. Doch schon im nächsten Semester habe er „verdammtes Pech“ gehabt: „Ich habe in meinem Zimmer mit einem Kumpel zusammengelebt und der Kerl war viel besser als ich.“ Es sei für ihn ein trauriges Semester gewesen.

CDU Heinrich Haasis kämpft für ein starkes Europa Der CDU-Poltiker warb am Freitagabend in der Hohenzollernhalle in Bisingen für die europäische Gemeinschaft.

1946 ist Edzard Reuter in die SPD eingetreten. Zweimal wurde er bei Daimler nicht zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Erst später erfuhr er, dass innerhalb der Führungsriege die Angst bestand, Käufer zu verlieren, wenn der Kopf der AG politisch engagiert sei. Von September 1987 an führte der Berliner letztendlich fast 20 Jahre den Konzern – mit vielen Fehlern, wie er sagt, doch durchaus erfolgreich.

Beim Thema Mobilität bezieht Reuter klar Stellung: Diese werde sich fundamental ändern müssen. Er denkt dabei an Carsharing, an eine andere Art von Luft- und LKW-Verkehr. Wie diese aussehen kann, lässt er offen. Er sei tief optimistisch, „dass wir auch diese Herausforderung schaffen“.

Warum er nicht in die Politik gegangen sei? „Entschuldigung, ich war Unternehmer!“ Reuter erntet Gelächter aus dem Publikum. Für Amerikas Präsident Donald Trump wäre es auch besser gewesen, nicht in die Politik zu gehen, mutmaßt er kess.

Nach seiner Berufszeit habe er lernen müssen, wie er Menschen ärgern könne. Er sei damals erschöpft gewesen und habe sich gefragt: „Wie werde ich wieder richtig lebendig.“ Sein Rezept: Bücher schreiben. In diesen mischt er sich in politische Debatten ein.

Dass seine Stimme nicht leiser werde, wünscht ihm Bernadette Schoog zum Abschied. Das Publikum applaudiert lange.

Das könnte dich auch interessieren:

Sojus-Loch Das Loch in der Sojus von Alexander Gerst Wer hat das Raumschiff Sojus MS-09 angebohrt, das Alexander Gerst zur ISS gebracht hat? Russland gibt keine Antwort.