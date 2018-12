Neubau „Alle an einem Strang ziehen“

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Bekommt das Diakonie-Klinikum vom Landkreis 30,8 Millionen Euro für den zweiten Neubauabschnitt oder nicht? Die Diskussion dazu läuft. Am Dienstag hat der Verwaltungs- und Finanzausschuss entschieden, dass es zum Antrag eine Sondersitzung im März 2019 geben soll, nachdem das Diak bis Mitte Februar alle offenen Fragen zum Antrag beantwortet haben soll. Das Diak kann den zweiten Bauabschnitt „nicht aus eigenen finanziellen Mitteln stemmen“, so Hermann-Josef Pelgrim in einer Pressemitteilung. Es drohe dem Klinikum sonst Personalabbau.„Ich befürworte ganz klar eine finanzielle Unterstützung des Diak. Wir gemeinsam tragen die Verantwortung für die medizinische Versorgung im ganzen Landkreis“, betont der SPD-Kreisrat, der auch Diak-Aufsichtsratsmitglied ist. Im zweiten Bauabschnitt sollen unter anderem eine Intensivstation sowie Kreißsäle und eine Pflegestation nach neuesten medizinischen Standards entstehen. Das Kreisklinikum in Crailsheim werde „mit jährlich sieben Millionen Euro vom Landkreis unterstützt. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, den Menschen im Kreis auch in Zukunft eine bestmögliche medizinische Versorgung zu ermöglichen“, so Pelgrim. Er appelliert an alle Bürger Schwäbisch Halls und im Umkreis: „Wenn wir unsere medizinische Grundversorgung sichern wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen und das Diak öffentlich unterstützen.“