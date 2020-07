Direkt neben der Autobahn, nahe der Gemarkungsgrenze Wolpertshausen und Braunsbach, zwischen den Dörfern Hohenberg und Hergershof will die Deutsche Telekom einen Mobilfunkmast bauen. Bereits 2018 wurde vom Gemeinderat das Vorhaben behandelt, einstimmig beschlossen und in dieser Zeitung sowie im Amtsblatt veröffentlicht.

Jetzt liegt der Bauantrag für einen 40 Meter hohen Schleuderbetonmast vor, er stand auf der Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung. Der Mast soll mit zwei Plattformen sowie Outdoortechnik versehen werden. Darüber hinaus will die Telekom Mobilfunktechnik installieren.

Wegen dieses Tagesordnungspunktes waren einige Bürger zur Gemeinderatssitzung gekommen. Heidrun Franz, Bürgerin aus Hohenberg, hatte am Nachmittag im Ort kurzerhand Unterschriften von 32 Hohenbergern gesammelt und trug in der Sitzung ihr Anliegen vor. Sie bat darum, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen und später zu beraten. Zuvor solle die Gemeinde eineorganisieren, in der über die geplante Technik informiert wird. „Wir brauchen 5G für die Firmen und Bürger“, sagte sie, „wir sind nicht weltfremd. Wir würden uns wünschen, dass wir vorher mehr Informationen erhalten.“