Der Konzern steigert seinen Umsatz um fast 7 Prozent. Die Prognose aber ist zurückhaltend.

Der Hersteller von Elektromotoren und Ventilatoren aus Mulfingen eröffnet ein neues Produktionswerk in den USA, er baut ein weiteres in China. Dieser Globalisierung setzt die Unternehmensgruppe lokale und regionale Ansätze gegenüber: EBM-Papst holt seine Mitarbeiter im Umkreis von 30 Kilometern per Bus zur Arbeit ab. Zwölf Buslinien karren regelmäßig 1200 Beschäftigte zur Früh-, Spät-, Normal- und Nachtschicht nach Mulfingen und Hollenbach.

Gebaut wird nicht nur in Amerika und Fernost, sondern auch in Mulfingen. Am Stammsitz plant der Konzern schon seit Längerem ein Technologiezentrum. Im Spätsommer soll der Baustart erfolgen, machte Stefan Brandl, der Vorsitzende der Geschäftsführung, gestern bei der Jahrespressekonferenz in Stuttgart deutlich.

Ebm-papst spendet 25 000 Euro Ebm-Pabst in Mulfingen hilft den vom Unwetter geschädigten Orten im Jagsttal: Erst waren fast 40 Mitarbeiter als Helfer im Einsatz, jetzt spendete das Unternehmen 25 000 Euro.

Umsatz steigt teilweise zweistellig in den vergangenen Jahren

In den zurückliegenden Jahren ist der Umsatz von EBM-Papst teilweise zweistellig gewachsen, zuletzt um 6,7 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Zum Gewinn machen Stefan Brandl und sein Vorstandskollege aus dem Finanzressort, Hans Peter Fuchs, nur vage Angaben. „Unser Ergebnis hat sich verbessert, aber wir sind nicht da, wo wir hinwollen“, offenbarte der Konzern-Chef immerhin.

Zwei bemerkenswerte Umsatzmarken hat die Unternehmensgruppe im vergangenen Geschäftsjahr erreicht: Erstmals wurden in Deutschland mehr als 500 Millionen Euro erwirtschaftet, erstmals betrug der Umsatz in Europa ohne Deutschland mehr als 1 Milliarde Euro. 402 Millionen Euro setzt EBM-Papst in Asien um, 260 Millionen Euro in Nordamerika.

Die Konjunktur bremst ab, das macht sich bei EBM-Papst in einem zurückgehenden Auftragseingang bemerkbar. Entsprechend zurückhaltend ist das Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2019/2020 veranschlagt. Stefan Brandl und Hans Peter Fuchs rechnen mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro. Allerdings differenziert der EBM-Papst-Chef: Im Bereich der Luft- und Klimatechnik blieben die Perspektiven gut, mit einem Rückgang sei im Industriegeschäft sowie im Bereich Automotive zu rechnen.

Betriebsabläufe müssen schneller und besser werden

„Wir müssen schneller und besser werden“, sagt Brandl. Er erwartet eine höhere Effizienz. Um diese zu erreichen, sieht sich das Unternehmen auf einem guten Weg. Aus einem sogenannten Baukasten sollen sich alle Unternehmensbereiche an allen Standorten mit Komponenten versorgen können. Es müssten nicht überall alle Teile separat entwickelt und gefertigt werden.

Eletkronische Bauteile werden knapp und teurer

Nicht nur die nachlassende Konjunktur könnte Bremsspuren hinterlassen, sondern auch eine Lieferkette, die sich erheblich verändert hat. Elektronische Bauteile seien weltweit knapp und damit teuer geworden. Viele davon kauft EBM-Papst zu. Die Kernkompetenz des Unternehmens sieht Brandl nicht in einer hohen Fertigungstiefe, sondern im Know-how hinsichtlich leiser, aerodynamischer und damit energieeffizienter Ventilatoren, hoch entwickelter Motorentechnik, Digitalisierung und ausgereiften Systemlösungen.

ebm-papst profitiert von Trend zu effizienter Klimatechnik Hitzewellen wie aktuell in Deutschland spielen dem Ventilatorenhersteller ebm-papst zunehmend in die Karten.

Stefan Brandl geht davon aus, dass die Energieeffizienz der Wachstumstreiber für die E-Motoren und Ventilatoren von EBM-Papst bleibt. Große Chancen misst er dem neuen Produktionsstandort in den USA bei, wo für den dortigen Markt gefertigt werden soll. Dagegen sei der chinesische Markt seit Anfang des Jahres rückläufig.

33 Millionen Euro investiert EBM-Papst in einen neuen Produktionsstandort in Tennessee/USA. Die Ausgaben für ein neues Werk in China belaufen sich auf 30 Millionen Euro.