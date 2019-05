Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) erweitert sein Streckennetz bis nach Mainhardt. Ab August braucht man von dort nur noch eine Fahrkarte in die Landeshauptstadt.

Wir haben dafür gekämpft“, freut sich Mainhardts Bürgermeister Damian Komor über die baldige Erweiterung des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS). Der Vorteil: Fahrgäste, die mit der Linie 380 von Mainhardt nach Sulzbach oder umgekehrt fahren, brauchen in Zukunft keine zwei Fahrscheine mehr, sondern nur noch ein Ticket des VVS. Zugleich sind die Anschlüsse von Bus und Bahn besser getaktet. „Es gab Fälle, da ist wenige Minuten vor Ankunft des Busses die Regionalbahn in Sulzbach abgefahren“, erinnert sich Komor.

„Für Fahrten ab Mainhardt in das VVS-Gebiet gilt ab 1. August uneingeschränkt unser Tarif“, so Pia Scholz, Pressesprecherin des VVS. Doch schon zuvor können sich Fahrgäste freuen: Von der Tarif­reform zum 1. April profitieren auch Ausflügler und Pendler. Statt 52 Zonen gibt es nur noch wenige „Ringe“, sodass die Fahrten in Richtung Landeshauptstadt für viele günstiger werden. Mainhardt liegt in der neuen Zone 6.

Kleiner Dienstweg

Ausschlaggebend für die Erweiterung des VVS sei eine Neuausschreibung des Rems-Murr-Kreises für die Fahrleistung Sulzbach-­Mainhardt gewesen, so Ingrid Kühnel, Geschäftsführerin beim Kreisverkehr Schwäbisch Hall. Da die Fahrgastzahlen auf der Linie nicht sehr groß seien, sei die Vereinbarung ohne Ausgleich möglich gewesen. „Die Änderung haben wir dann auf dem kleinen Dienstweg verabschiedet“, sagt sie mit einem Lächeln.

In Mainhardt habe man schon länger den Wunsch nach einer VVS-Anbindung geäußert. Die Neuvergabe des Linienbündels im Rems-Murr-Kreis habe diese dann möglich gemacht. Das ist nicht die einzige landkreisübergreifende Kooperation: Im Kreisverkehr Schwäbisch Hall habe man seit 2004 enge Verbindungen zum Heilbronner Verkehrsverbund. Auch die Integration von Fornsbach in den VVS sei 2006 erfolgt, zählt Kühnle auf. „Seit Ende des Jahres 2018 gibt es zudem den Baden-Württemberg-­Tarif“, wirbt sie für eine besonders günstige Lösung über alle Verkehrsverbünde hinaus.

Kommunalwahl in Schwäbisch Hall Gemeinderatswahl: Interview mit Cedric Schiele von der Linken Liste Drei neue Listen treten am 26. Mai für den Gemeinderat in Schwäbisch Hall an. Der 22-jährige Cedric Schiele kandidiert an Position eins auf der Linken Liste und bezieht Stellung.

„Die Anbindung an den VVS ist nun eine Art Alleinstellungsmerkmal im Landkreis Hall“, unterstreicht der Mainhardter Manfred Nagel. Dieser habe im Herbst 2015 den Anstoß dazu gegeben, erinnert sich Komor dankbar. Für die jährliche Fahrplankonferenz habe Nagel ehrenamtlich die Verbindungen geprüft und die Anbindungsverbesserung nach und von Sulzbach vorgeschlagen. Von dort fährt die Regionalbahn im 30-Minuten-Takt nach Stuttgart. „Von Schwäbisch Hall-Hessental nur stündlich“, zieht er Vergleiche. „Waldenburger oder Michelfelder könnten von der neuen Fahrvariante über Mainhardt zeitlich und preislich profitieren“, vermutet Nagel. Er sei bis zu seiner Pensionierung 2012 regelmäßig nach Stuttgart gependelt. Deshalb kenne er die Strecke, die er auch für Ausflüge mit dem Schwäbischen Albverein nutzt, gut. Dafür nehme die Gruppe aus Prinzip nur öffentliche Verkehrsmittel. Bisher müsse man zunächst für rund zehn Euro eine Gruppenkarte nach Großerlach (Rems-Murr-Kreis) lösen, ab dort gelte das VVS-Gruppen-Tages-­Ticket für 19,50 Euro im gesamten Netz. „Das war im Verhältnis zur Kürze der Strecke immer etwas teuer und auch umständlicher“, klärt Nagel über die bisherigen Zusatzkosten und den doppelten Fahrkartenkauf bis ins nur wenige Kilometer entfernte Großerlach auf. Ab August nun könne man die Fahrkarte direkt bei Einstieg in Mainhardt lösen, freut er sich über die Vergünstigung.

„Für Fahrgast attraktiver“

„Das ist sehr positiv“, wertet auch Wüstenrots Bürgermeister Timo Wolf die Anbindung. In der Vergangenheit habe man sich oft mit Mainhardt an einen Tisch gesetzt. „Da haben wir beispielsweise die Schülerlinien verbessert.“

VVS-Pressesprecherin Pia Scholz unterstreicht: „Wir wollen den Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr so niederschwellig wie möglich gestalten – im Fall Mainhardt nun so, dass man nur ein Verbundticket braucht, um von Endhaltestelle zu Endhaltestelle zu kommen. Das ist für den Fahrgast attraktiver und weniger umständlich.“

