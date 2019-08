Themen in diesem Artikel Unwetter

Das Taubertal 2019 ist schon zu zwei Dritteln vorbei. Beim Auftakt am Freitag war die Abbruch-Premiere – wegen Unwetters. Der Samstag war mit Fanta 4, Madsen, Von Wegen Lisbeth und den Donots ein herrlicher Tag. Was am Sonntag passiert, erfährst du hier.

Am heutigen letzten Tag des Taubertal-Festivals ist für euch vielleicht auch mal die Zeit, euch Gedanken um eure Zukunft zu machen. Denn das nächste Festival in der Region wartet schon! Vom 14. bis 17. August geht im nicht weit entfernten Dinkelsbühl das nächste Summer Breeze Open Air mit rund 45.000 Besuchern über die Bühne - und noch könnt Ihr Tickets kaufen! Falls Ihr also Metal mögt und auch nichts dagegen habt, dunkle Klamotten zu tragen, könntet Ihr wie viele Bands von einem zum nächsten Festival „hüpfen“.

So wie die Gruppe Bullet For My Valentine, die am vergangenen Freitagabend wegen des Unwetters ihr Konzert im Taubertal nicht geben konnte, es aber am kommenden Freitag um 21.45 Uhr auf der Main Stage des Summer Breeze noch mal versuchen will. Alle wichtigen Infos zum Metal-Festival haben wir euch hier zusammengefasst.

Der Sonntagmorgen

Guten Morgen, liebe Taubertal-Besucher! Hoffentlich habt ihr gestern nicht zu sehr mit den Donots, Von Wegen Lisbeth, Madsen oder den Fanta 4 gefeiert und habt noch genug Kraft und Feierlaune für den letzten Festivaltag übrig! Denn das Programm ist auch heute nicht zu verachten: Auf der SFN-Stage geben sich unter anderem Zebrahead, Eskimo Callboy und Trettmann die Ehre und auf der Main Stage treten Nothing But Thieves, Bosse und natürlich die Toten Hosen auf! Und das Wetter soll auch nicht zu verachten sein, wie Ihr hier lesen könnt.

Die Fanta 4 machen ihrem Namen alle Ehre

Viele haben sie sehnlichst erwartet: Die Fantastischen 4 auf der Hauptbühne. Entsprechend voll war es auf der Eiswiese. Mit den Bildern von dem Auftritt sagen wir für heute Tschüss und einen guten Abend!

Taubertal 2019 Headliner am Samstag: Die Fantastischen 4 Bilderstrecke öffnen

Madsen heizt die Eiswiese ein

Madsen spielt in der Dämmerung. Von Anfang an ist die Stimmung im Publikum prächtig. Die Fans hängen an den Lippen und lauschen den Rockhits und Balladen. Hier findet Ihr unsere Bildergalerie zu dem Auftritt.

Von Wegen Lisbeth bringt die Eiswiese zum Beben

Aufgeregt waren die Jungs von Von Wegen Lisbeth, vor zwei Jahren, als sie auf dem Taubertalfestival eines ihrer ersten Interviews gegeben haben, erzählt Frontmann Mathias Rohde auf der Bühne am Samstagabend. Damals kam die Frage: „Warum handeln eure Lieder eigentlich alle von Essen?“ Das fand er unverschämt. Kurz danach nahmen sie ein neues Album auf und er bemerkte: „Ach! Schon wieder geht es um Essen.“

Darum widmeten sie ihnen heute dieses Lied, das sie damals aufnahmen: „Lieferando-Mann“. Das ist doch eine nette Geste für die Journalisten, bei dem auf der Bühne eher unspektakulären Auftritt vor kargem Bühnenbild – vor der Bühne ging es ab: Bei dem Lied „Sushi“ gab es vor der Bühne einen Moshpit. Bilder von ihrem Auftritt gibt es hier.

Jetzt beginnt Madsen.

Video Taubertal 2019: Tanzende Menschen bei Von Wegen Lisbeth Mehr zum Video

Taubertalbesucher auf der Flucht

Wo haben sich all die Menschen hin gerettet, am Freitagabend? Manchmal schreiben solche dramatischen Ereignisse die schönsten Geschichten. Wie die von den Herbergen am Taubertalweg:

Taubertal 2019 Festivalbesucher auf der Flucht: Große Herzen und offene Türen am Taubertalweg Als die Veranstalter das Festival-Gelände evakuieren, suchen viele Gäste ein Dach über dem Kopf. Im Taubertalweg finden sie das – und geben etwas zurück.

Die Donots starten auf der Hauptbühne

Zweiter Anlauf beim Taubertal. In diesen Minuten eröffnen die Donots die Hauptbühne. Die Sonne scheint, der Himmel ist recht klar, es ist etwas schwül, aber es regnet nicht. Hoffen wir auf das Beste!

Party Taubertal 2019: Festivalbesucher haben gute Laune Bilderstrecke öffnen

Mittags auf dem Zeltplatz

Das Festivalgelände füllt sich mit Leben. Während auf der SFN-Bühne um 16 Uhr die ersten Emergenza-Bands ihren Wettbewerbs-Auftritt spielen, kommen schon einige Musikfans auf das Gelände. Auf den Zeltplätzen ist schon Halli-Galli.

Dort sind Teams von „Sounds for Nature“ unterwegs, die umweltbewusstes Zelten fördern wollen.

Fanta Vier bleiben Stuttgart „troy“

Headliner auf der Main-Stage sind am heutigen Samstagabend die Fantastischen Vier. Bei all ihrem nationalen Ruhm kann man schon mal vergessen, dass die Gruppe aus Smudo, Thomas D, Michi Beck und Produzent Andreas Rieke ihren Ursprung im nicht weit entfernten Stuttgart hat. Die Band selbst hat das aber nicht, warum sie jüngst für 2020 nicht nur ein Konzert in der Mercedes-Benz-Arena angekündigt, sondern auch ein gemeinsam mit dem VfB Stuttgart designtes Trikot für die Fußballsaison 2019/20 präsentiert hat.

Festival soll am Samstag keine Rutschpartie werden

Am Tag nach dem Unwetter ist großes Aufräumen angesagt. Und vor allem: Das Festival-Gelände wieder gangbar machen.

Vor der Hauptbühne wird Kies auf den Matschboden geschüttet. „Das machen wir punktuell, wo es am nötigsten ist“, sagt Florian Zoll, Veranstalter des Festivals. Trotz des Regens soll es also keine Matschpartie am Samstag werden. Auf Facebook rieten die Verantwortlichen auch davon ab, abzureisen.

Gelände wurde zum ersten Mal in der Taubertal-Geschichte geräumt

„Das schlimmste ist vorbei. Wir machen so weiter, als wäre nichts gewesen – im Moment sieht es auch genau danach aus“, so Zoll weiter. Es sei nicht das schlimmste Unwetter der Festivalgeschichte gewesen. „Es war nur das erste Mal, dass wir das Gelände geräumt haben. Das Wetter war zwar heftig, aber nicht so krass, wie gewarnt: Der Hagel ist ausgeblieben.“

Viele Zuschauer sind noch auf den Zeltplätzen, unterwegs sind vor allem Helfer.

Ausgefallene Auftritte werden nicht nachgeholt

Dass wegen des Unwetters am Freitagabend einige Konzerte ausfallen mussten, hat natürlich einige Festivalbesucher enttäuscht und verärgert. Heute eventuell nachgeholt werden die Auftritte von unter anderem „The Offspring“, „Bullet For My Valentine“, „Shame“ oder „Yungblud“ aber nicht - die Künstler sind terminlich ausgebucht und mussten weiter. Eine Festival-Gängerin schreibt auf Instagram „Ich hatte extra wegen Bullet und The Offspring ein Tagesticket für Freitag gekauft und bin insgesamt 500 Kilometer umsonst gefahren. Sch***e gelaufen!“ Die betroffenen Bands äußerten sich auf Social Media größtenteils nicht zu ihren ausgefallenen Gigs. Die Gruppe „The Slow Readers Club“, die ihren Auftritt gerade noch vor dem Unwetter absolvieren konnte, freute sich hingegen über das „biblische“ Ambiente auf der SFN-Stage.

Der Morgen danach

Nach der stürmischen Nacht wünschen wir euch einen guten Morgen! Offenbar sind in der Nacht beim Unwetter wenige Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Aber einige Zelte hat’s erwischt! Klickt euch durch unsere Bildergalerie der Zerstörung auf dem oberen Campingplatz.

Heute versucht es das Taubertal-Festival also nochmal: Fanta 4 ist der Headliner, davor spielen Madsen, Von Wegen Lisbeth und Donots (ab 17 Uhr). Wir wünschen euch einen spaßigen, trockenen Tag!

Feuchtfröhliche Nacht

So, jetzt aber wünschen wir euch eine gute, trockene und doch feuchtfröhliche Nacht! Wenn ihr auf dem Festivalgelände kein Obdach habt – An der Hauptbühne fahren Shuttlebusse zur Rothenburger Mehrzweckhalle, berichtet nordbayern.de.

Taubertal 2019 Der obere Zeltplatz nach dem Unwetter Bilderstrecke öffnen

Sturmwarnung für das Taubertal!

Was uns der Veranstalter Florian Zoll erzählt hat (weiter unten), ist wahr geworden: Der schlimmste Fall ist eingetreten, das Gelände wird evakuiert. Die Verantwortlichen bitten alle Besucher, in die Autos zu gehen und andere mit aufzunehmen, die kein Auto vor Ort haben.

Die Unwetter halten an. Die Veranstalter haben in diesen Momenten den Festival-Freitag für beendet erklärt. Am Samstag geht’s weiter – vielleicht schafft es ja am Abend Fanta 4 auf die Bühne!

Um 20.30 Uhr war noch alles ok

Inzwischen haben Moop Mama und OK-KID auf der Hauptbühne gespielt. Als nächstes kommt Bullet for my Valentine und dann der erste große Headliner: The Offspring.

Doch das Vorhersageradar auf kachelmannwetter.com sagt Unwetter voraus: Um 22 Uhr soll sehr starker Niederschlag auf Rothenburg treffen, nach einem kleinen Schauer, der gegen 21.15 Uhr niedergeregnet kommt. Dabei könnte das Gelände aber vom Gewitter verschont bleiben. Zwei Gewitterzellen sehen so aus, als würden sie vorbeiziehen.

Wie die Veranstalter bei Unwetter reagieren, erklären wir weiter unten .

Noch trocken: Während Moop Mama auf der Hauptbühne spielt, sitzen Zuhörer auf dem Hang vor der Hauptbühne.

© Foto: Götz Greiner

Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß auf dem Festival und sagen „Tschüss, bis morgen“. Euer Nico und Götz.

Nico (links) und Götz in den schicken pinken Pressewesten.

© Foto: Götz Greiner

Festival ist ausverkauft

Zum Start der Bands auf der Hauptbühne strömen die Musikfans auf das Festivalgelände. Mehr als 14.000 Menschen haben sich Tickets geholt – es ist ausverkauft.

Vor dem Gelände versucht noch ein Mann, der nicht fotografiert werden will, ein übriges Ticket zu ergattern.

© Foto: Götz Greiner

Gewitterwarnung für Rothenburg – so würden die Veranstalter reagieren

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ziehen in Richtung Landkreis Ansbach Gewitter auf, die sich im Lauf der Nacht weiter ostwärts verlagern. Es ist eine „Vorabwarnung“. Demnach seien schwere Gewitter möglich. Die Warnung gilt ab Freitagabend, 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Start auf der Hauptbühne. Ab 2 Uhr am Samstagmorgen sei die Wahrscheinlichkeit von Gewittern wieder gering.

Florian Zoll, Veranstalter des Festivals, sieht aber keinen Grund für Unruhe. „Wir sind immer im direkten Kontakt mit Wetterdiensten vor Ort. Falls ein Unwetter oder Gewitter kommt, haben wir entsprechende Maßnahmen.“

Eine davon besteht aus Fahnen auf den Zeltplätzen. Sie funktionieren nach dem Ampelsystem: Grün bedeutet „alles normal“, gelb heißt, es wird stürmisch und bei rot ist akute Gefahr. Dann werden die Besucher über die Medien und Lautsprecherdurchsagen informiert, sagt Zoll. Die Camper werden dann gebeten, in die Autos zu steigen.

Im gefährlichsten Fall werde das Festivalgelände evakuiert. Aber auch dort gibt es Stufen: Zum Beispiel könne es sein, dass der Hang geräumt werde, der auf der einen Seite der Zuschauerfläche hochragt. Denn dort wird es bei Regen sehr rutschig.

Um 18 Uhr sieht der Himmel aber noch recht ungefährlich aus. Inzwischen ist es etwas abgekühlt

Noch ist es ruhig auf dem Gelände

Noch ist nicht viel los auf dem Festivalgelände – es ist auch ziemlich heiß: Knapp 30 Grad Celsius zeigt das Thermometer um kurz nach 16 Uhr. Nur auf der Sounds-for-Nature-Bühne haben schon die ersten Bands im Emergenza-Wettbewerb angefangen.

An der SFN-Bühne spielen schon ab Freitagmittag Bands. Die meisten Zuhörer verdrücken sich allerdings weit vorne in den Schatten der Bühne oder weit nach hinten in den der Bäume.

© Foto: Götz Greiner

Das steht am Freitag an

Es ist der von den Taubertalgängern herbeigesehnte Freitag, der erste richtige Tag beim Taubertal 2019. Heute spielt The Offspring auf der Hauptbühne - ab 23.50 Uhr! Vorher schlagen schon Bullett for my Valentine ab 21.30 Uhr in die gleiche musikalische Kerbe, OK - KID ab 19.30 und Moop Mama ab 17.30.

Auf der Sounds-for-Nature-Bühne (SFN) tragen Nachwuchs-Bands aus aller Herren Länder den ersten Teil des internationalen Emergenza-Wettbewerbs aus.

Das Gelände vor der Hauptbühne sieht noch ganz jungfräulich aus. Ab 17.30 Uhr am Freitag werden hier die Festivalleute den Boden beackern - wohl spätestens bei The Offspring um 23.50 Uhr wird er seinen ersten Härtetest bestehen müssen.

© Foto: Nico Pannewitz

Auftakt am Donnerstag mit Warm-Up-Party am Abend

Das Taubertal 2019 hat begonnen. Seit Mittwoch reisen die Camper an, die auf den Zeltplätzen im Tal und oberhalb ihre kleinen Reiche für das Wochenende aufbauen.

Party Taubertal-Festival: Die Camper sind da Bilderstrecke öffnen

Am Donnerstagabend war die Warm-Up-Party im Steinbruch mit Russkaja, Kafvka, Turbobier und den Drunken Masters.

Party Taubertal-Festival 2019: Das Warm-Up im Steinbruch Bilderstrecke öffnen

Vielleicht interessiert dich auch das hier:

Unfall in Wallhausen Lastwagen verliert Ladung: Rund 500 Bierkästen landen auf der B 290 Ein Sattelzug hat am Dienstag in Wallhausen seine Ladung verloren: In einer scharfen Kurve kippten unzählige Bierkästen auf die Bundesstraße 290.

Neuhausen ob Eck So war das Southside Festival 2019 Bilderstrecke öffnen

Folgen Sie dem Hohenloher Tagblatt schon auf Instagram: @hohenlohertagblatt?

Folge dem Haller Tagblatt auf Instagram: @hallertagblatt