Die Toten Hosen, Fanta 4, The Offspring und weitere Knaller treten in diesem Jahr beim Taubertal auf. Alles rund um das Festival bekommst du bei uns: Kurioses, Bilder, Videos und Erlebnisse.

Es ist der von den Taubertalgängern herbeigesehnte Freitag, der erste richtige Tag beim Taubertal 2019. Heute spielt The Offspring auf der Hauptbühne - ab 23.50 Uhr! Vorher schlagen schon Bullett for my Valentine ab 21.30 Uhr in die gleiche musikalische Kerbe, OK - KID ab 19.30 und Moop Mama ab 17.30.

Auf der Sounds-for-Nature-Bühne (SFN) tragen Nachwuchs-Bands aus aller Herren Länder den ersten Teil des internationalen Emergenza-Wettbewerbs aus.

Auftakt am Donnerstag mit Warm-Up-Party am Abend

Das Taubertal 2019 hat begonnen. Seit Mittwoch reisen die Camper an, die auf den Zeltplätzen im Tal und oberhalb ihre kleinen Reiche für das Wochenende aufbauen.

Party Taubertal-Festival: Die Camper sind da Bilderstrecke öffnen

Am Donnerstagabend war die Warm-Up-Party im Steinbruch mit Russkaja, Kafvka, Turbobier und den Drunken Masters.

Party Taubertal-Festival 2019: Das Warm-Up im Steinbruch Bilderstrecke öffnen

