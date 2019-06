Andre Gerke vom SV Rieden saße beim Championsleague-Finale neben Ballack, Matthäus und Moderator Erik Meijer. Der Kreisliga-Kicker erzählt, wie es dazu kam.

Andre Gerke, Fußballer des SV ­Rieden, hat das Champions-­League-Finale zwischen Liverpool und Tottenham an einem besonderen Ort und mit besonderen Gästen verfolgt. Er war Teil der Liveübertragung des Senders Sky.

Herr Gerke, wie kam es dazu, dass Sie im Fernsehen zu sehen waren?

Andre Gerke: Ich war davor schon drei-, viermal im Sky-Studio in Unterföhring zu Gast. Auch fürs Finale haben ich und meine Frau wieder Tickets bekommen. Erik Meijer (einer der Moderatoren und Ex-Profi, Anmerkung der Redaktion) sucht sich dann immer einen Fan aus dem Publikum he­raus, der in der Sendung vorne bei ihm sitzen darf. Diesmal hat er mich genommen. Ich hatte es schon die anderen Male versucht. Jetzt hat es mich echt gefreut, dass es geklappt hat.

Konnten Sie auch mit den Stars wie Lothar Matthäus und Michael Ballack sprechen?

Nur kurz, mit Matthäus zum Beispiel nur während der Halbzeitpause. Es muss ja dort alles wie am Fließband gehen. Ich habe auch Bilder mit ihnen gemacht. Aber während des Spiels ist niemand im Studio. Die Zuschauer sehen sich das Spiel draußen an, wo die Fernseher stehen. Und die Stars und Moderatoren sitzen in einem anderen Raum.

Champions League Klopps Held: Vollstrecker Origi entscheidet Finale Mit zwei Toren schoss Divock Origi den FC Liverpool ins Finale, dort entschied sein 2:0 das Champions-League-Endspiel gegen die Tottenham Hotspur.

Wurden Sie seitdem oft darauf angesprochen?

Ja, die ersten Nachrichten kamen noch direkt am selben Abend. Auch am Montag bei der Arbeit haben mich die Leute darauf angesprochen.

Das Finale war am Samstagabend und am Sonntagnachmittag standen Sie für den SV Rieden in der Kreisliga B wieder auf dem Feld ...

Ja, wir haben 4:2 gegen Hessental II gewonnen. Als Dritter sind wir jetzt punktgleich mit dem TSV Michelbach, der auf Relegationsplatz 2 steht, weil die Michelbacher das bessere Torverhältnis haben. Wir müssen am Samstag beim letzten Spiel erst unsere Hausaufgaben machen und bei Gaildorf II gewinnen. Dann können wir schauen, wie Michelbach gegen Westheim II spielt.

