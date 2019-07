Die Werkshalle der Firma TLI Bautenschutz brennt am Freitagabend ab. Zwei Feuerwehrleute werden verletzt. Der Sachschaden beträgt eine Million Euro.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagabend in Rosengarten-Uttenhofen die Lagerhalle der Firma TLI ausgebrannt. Das angebaute Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen, konnte aber weitgehend gerettet werden. Bei den Löscharbeiten wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt voraussichtlich mehr als eine Million Euro.

Vater meldet das Feuer

Herbert Leutert, der Vater des Firmeninhabers Tobias Leutert, hatte den Brand am Freitagabend, kurz vor 22 Uhr bemerkt. „Da schlugen schon meterhoch die Flammen aus dem Dach.“ Der Senior wohnt unweit der Firma seines Sohnes und sah zufällig aus dem Fenster. Gleich darauf tat es laute Schläge, die auch noch im Talkessel in Schwäbisch Hall zu hören waren. Herbert Leutert verständigte die Feuerwehr, die wenige Minuten später anrückte.

Vor Ort war ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten, DRK-Helfern und der Schnelleinsatzgruppe. 48 Mitglieder der Feuerwehr Rosengarten und 36 Männer und Frauen von der Haller Wehr kämpften stundenlang, um das Feuer zu löschen.

Roland Scholl, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr, war wenige Minuten nach der Brandmeldung vor Ort. Er berichtet am Samstag: „Als wir ankamen, stand alles in Vollbrand. Ständig gab es Explosionen. Die Polizei meldete, dass zwei Personen im Gebäude seien.“ Die Wehr arbeitete deshalb an zwei Fronten: Ein Trupp machte sich auf die Suche nach den zwei Vermissten. Die anderen legten Löschleitungen. Es sollte vor allem das Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

3600 Liter Wasser pro Minute

Aus einem Wasserwerfer (1200 Liter pro Minute), zwei B-Rohren (400 Liter pro Minute) und acht C-Rohren (200 Liter pro Minute) spritzten die Feuerwehrleute auf und in die Halle. „Das half relativ schnell, die Explosionen hörten auf.“ Nach einiger Zeit teilte die Polizei mit: Die zwei vermissten Personen seien nicht im Gebäude, sie seien wohlauf.

Um das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus zu verhindern, gingen Mitglieder der beiden Wehren ins Gebäude. Gleichzeitig wurde über die Drehleiter das Dach geöffnet, um vom Dachstock aus das Feuer in Schach zu halten. Gegen 1 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und die Haller Wehr rückte ab. Um 4.30 Uhr rollten die Feuerwehrleute aus Rosengarten die Schläuche ein, eine Brandwache blieb. Wie Scholl berichtet, wurde ein Feuerwehrmann aus Rosengarten wegen Verdachts auf Rauchvergiftung ins Diak eingeliefert. Eine Frau der Haller Wehr wurde offenbar von herunterfallendem Baumaterial verletzt, berichtet Scholl.

Zwei Bürgermeister vor Ort

Auch die beiden Bürgermeister waren in der Brandnacht vor Ort: Der noch bis Ende Juli amtierende Bürgermeister Jürgen König war im Rathaus, als der Alarm losging, der künftige Bürgermeister Julian Tausch bei einem Vereinsfest in der Gemeinde. Beide sprachen mit den Feuerwehrleuten, die Luft holten, während die Atemluftflaschen gewechselt wurden. Den Helfern stand die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. „Das ist brutal“, stellt Roland Scholl fest. „Die Schutzkleidung lässt keine Hitze durch, aber auch nichts raus.“

Durch den Großeinsatz war in der Brandnacht die Bundesstraße gesperrt. Am Kreisverkehr standen Polizisten und riegelten die Straße ab. Zunächst wegen der Explosionsgefahr, später weil Wasser von der anderen Seite der Bundesstraße zum Brandherd geleitet werden musste.

Am Morgen nach dem Brand steht Herbert Leutert vor der Brandruine. Sein Sohn Tobias, der am Wochenende verreist war, kam noch in der Nacht zurück. Äußerlich wirkt der Senior gefasst. Doch als das Gespräch auf die Ereignisse vom Mai 2016 kommt, huscht für einen Moment pure Verzweiflung über sein Gesicht: „Damals waren auch Gasflaschen explodiert, jetzt kommt das Ganze wieder hoch.“ Damals, vor drei Jahren, hatten wohl noch nicht ganz erkaltete Materialreste von Reinigungsarbeiten die Firmenhalle in Brand gesetzt, teilte seinerzeit die Polizei mit.

Wieso es jetzt gebrannt hat, ist für den Senior ein Rätsel. Sein Sohn habe alles unternommen, versichert er mehrfach, damit alle sicherheitstechnischen Vorkehrungen eingehalten sind. „Er war extrem unterwegs, was Sicherheit angeht.“

„Jetzt ist die Familie gefragt“, sagt Herbert Leutert, „sonst kannst du’s knicken.“ Alle müssten zusammenhelfen und mit anpacken. Hinter ihm fährt sein jüngster Sohn einen Bagger heran. Wenn die kriminalpolizeilichen Untersuchungen abgeschlossen sind – sie werden bei jedem Brand vorgenommen – und das Gebäude freigegeben ist, wollen die Leuterts mit dem Aufräumen anfangen.

