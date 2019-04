Auf einer Seite der damals frisch sanierten L1054 ist über Weihnachten 2018 der Hang abgerutscht. Jetzt soll das repariert werden.

Ein neues Förderprogramm zur Sanierung von Steigungsstrecken im Bereich von Landesstraßen kommt nun auch im Haller Landkreis zum Tragen. Unter den drei Projekten im Regierungsbezirk Stuttgart rangiert die Behebung der Rutschung an der Landesstraße 1054 bei Hohenhardtsweiler. Dafür will das Land in diesem Jahr rund 350.000 Euro ausgeben, im kommenden Jahr sollen weitere 50.000 Euro bereitgestellt werden, wie das Stuttgarter Verkehrsministerium mitteilt. Der Hang an der erst 2017 sanierten Straße war über Weihnachten auf einer Länge von etwa 40 bis 50 Metern ins Rutschen geraten.

Insgesamt würden mit diesem Programm Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) berichtet. Landesweit sind dazu 14 Maßnahmen gelistet, im Regierungsbezirk Stuttgart sind es drei, neben Hohenhardtsweiler die Neidlinger und die Neuffener Steige.

