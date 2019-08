Schlüsselübergabe im Rathaus: Ab heute ist Julian Tausch der neue Bürgermeister von Rosengarten. Zuvor hat Jürgen König viele Stunden lang seine Vergangenheit sortiert.

Es ist still im Rathaus von Rosengarten. Nichts deutet darauf hin, dass hier an diesem Mittwochnachmittag eine Ära zu Ende geht. Für 15 Uhr ist die Schlüsselübergabe an Julian Tausch, den neuen Chef des Hauses, anberaumt. Die Mitarbeiter verharren in Erwartung dessen, was nun kommt. „Es wird sich sicherlich viel verändern“, prognostiziert Klaus Haas von der Finanzverwaltung. 30 Jahre war er für Jürgen König tätig. Dass der jetzt nur noch ein paar Stunden im Amt ist, sei ein „ungewohntes Gefühl“. „Ich hatte immer gedacht, Herr König würde mich nächstes Jahr für zehn Jahre Mitarbeit ehren“, sagt Juliane Kronmüller vom Bürgerbüro, „aber das klappt ja nun nicht.“

Fröhlich vor sich hin pfeifend kommt der künftige Alt-Bürgermeister die Treppe herauf, aber nicht etwa, weil er nun endlich entspannen kann: „Ich hab sehr oft ein Liedle gepfiffen, wenn ich hereingekommen bin, da können Sie die Mitarbeiter fragen“, versichert König. Er eilt zwischen den Büros hin und her, beantwortet letzte Fragen und verteilt noch ein paar Bleistifte mit Rosengarten-Logo. Die Schreibgeräte tragen an ihrem Ende ein silbernes Krönchen und sind darum wohl die einzigen Gegenstände aus dem „königlichen“ Fundus an Werbegeschenken, mit denen der Nachfolger wenig anfangen kann.

Berge von Papier

An den vergangenen zwei Wochenenden habe er täglich acht Stunden lang sein Büro ausgeräumt, berichtet König: „Ich war 17 Jahre in dem neuen Gebäude und jeder weiß ja, was sich in so einem Zeitraum ansammelt.“ Berge von Papier habe er durchgesehen und aussortiert. Das Bürgermeisterbüro ist frisch geweißelt, die Schränke leer, der Schreibtisch bis auf die Bürogeräte ebenso. „So hat mein Tisch aber immer ausgesehen“, betont König, der Ordentliche. Wie schwer fällt ihm der Abschied nach mehr als 30 Jahren? „Ich würde jedem empfehlen, auf den so ein Abschied zukommt: Mach das im Sommer. Das ist zum einen eine angenehme Zeit, zum anderen gehe ich morgen vom Gefühl her eigentlich in den Urlaub“, fasst der 59-jährige Kommunalpolitiker zusammen.

Inzwischen ist Julian Tausch pünktlich an seinem neuen Amtssitz angekommen. Bevor er den Schlüsselbund überreicht, erklärt König noch die Funktion des „goldenen Schlüssels“, der alle Aktenschränke im Raum öffnet. Für Tausch ist der Termin ein fliegender Wechsel: „Vor einer halben Stunde habe ich meinen Schlüssel und meine Stechkarte im Michelfelder Rathaus abgegeben, dann bin ich die paar Kilometer nach Rosengarten gefahren und jetzt habe ich einen anderen Schlüssel. Ich erlebe das so: Die eine Tür ging zu und die andere auf.“ Er sei heute oft gefragt worden, ob er angesichts seines morgigen Amtsantritts aufgeregt sei, und er habe immer geantwortet: „Nein, im Wahlkampf war ich aufgeregter.“ Der 1. August wird für ihn um 8 Uhr mit einer Versammlung des 14-köpfigen Rathausteams beginnen. Es sei ihm wichtig, mit allen gemeinsam zu starten. Wie es danach weitergeht, weiß er auch schon: Es gilt, eine Menge E-Mails abzuarbeiten, die König seit Tauschs Wahl täglich in Kopie an dessen Bürgermeisterpostfach weiterleitete. Auf das erhält der junge Schultes nun erstmals Zugriff. Auch ihm kommt der Wechsel in der Sommerzeit zugute, da es dann in den Behörden meistens ruhiger zugeht. Urlaub gibt es für den neuen Bürgermeister, der gerade erst eine Elternzeit hinter sich hat, dieses Jahr nicht mehr.

Nebenan sitzt die Frau, die heute auf den Tag genau seit 18 Jahren das Sekretariat von König leitete und sich entsprechend „eigenartig“ fühlt. Sie verspricht, den neuen Chef nach besten Kräften zu unterstützen. Kämmerer Andreas Anninger will ihn bei der Mitarbeiterversammlung mit folgendem Satz begrüßen: „Wir alle hier im Rathaus und draußen in den Einrichtungen freuen uns, mit Bürgermeister Julian Tausch in eine neue Zeit zu starten.“

