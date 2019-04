Am Montag endete die Bewerbungsfrist für die Wahl des Ellwanger Oberbürgermeisters.

Bühlertanns Bürgermeister Michael Dambacher möchte am 26. Mai zum Ellwanger Oberbürgermeister gewählt werden. Dabei muss er gegen zwei weitere Kandidaten antreten: die Bürgermeisterin von Neuler und frühere Ellwanger Kämmerin Sabine Heidrich sowie Rechtsanwalt Matthias Renschler aus der 15 000-Einwohner-Stadt Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis. Der 50-Jährige, der in Ellwangen aufgewachsen ist, erreichte im vergangenen Jahr bei der Walldorfer Bürgermeisterwahl 38,8 Prozent und scheiterte damit nur knapp an Amtsinhaberin Christiane Staab.

Modegeschäft-Betreiber Andreas Wohlgemuth habe seine Bewerbung indes zurückgezogen, teilt die Ellwanger Stadtverwaltung mit.

Bei einem Wahlforum am 17. Mai um 19 Uhr in der Ellwanger Rundsporthalle stellen sich die drei Bewerber vor.

