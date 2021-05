Geplatzt ist die Bombe bereits vor einigen Wochen: Beim Wahlforum des Hohenloher Tagblatts verkündete Jörg Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Frankenhardt, dass es einen neuen Netto-Markt in der Kommune geben wird, genauer gesagt: in Gründelhardt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat das Gr...