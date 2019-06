Themen in diesem Artikel Crailsheim

Der Ausbau der Murrbahn gehört zum „vordinglichen Bedarf“ des Bundes. Wie und wann angefangen wird, ist nicht ganz klar.

Die Murrbahn ist im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) in den „vordringlichen Bedarf“ aufgenommen. Es gibt aber keinen Termin, wann die Umsetzung der Pläne erfolgt. „Und dann ist auch unklar, welche Maßnahmen auf der Murrbahn umgesetzt werden sollen“, machte Landrat Gerhard Bauer deutlich. Bei der Sitzung des Murrtalverkehrsverbandes am Mittwoch im Rathaus in Crailsheim erinnerte Bauer daran, dass die Murrbahn schon in früheren BVWP als Ausbaustrecke für den Fernverkehr im „vordringlichen Bedarf“ aufgenommen war. Geschehen sei aber nichts.

Derzeit ist die Strecke Stuttgart – Nürnberg für den Ausbau auf Neigetechnik vorgesehen. „Das könnte zum Problem werden“, befürchtete Bauer, der auch Vorsitzender des Verbandes ist. Denn: die Deutsche Bahn betreibt keinen Fernverkehr mit Neigetechnikzügen betreibt und plant dies auch nicht.

Dass ein Ausbau der Murrbahn zur Verbesserung des Nah- und Fernverkehrs dringend geboten ist, davon muss in der Region wohl kaum jemand überzeugt werden. Die Forderungen stießen aber in Stuttgart wie auch einst in Bonn und jetzt in Berlin nicht auf ausreichend Widerhall. Das soll sich nun ändern, zumal beim Bundesverkehrsministerium jetzt festgelegt wird, in welcher Reihenfolge die BVWP-Projekte angegangen werden sollen. „Wir wollen mit dem Angebots- und Infrastrukturkonzept aufzeigen, welche Investitionen nötig sind, um unsere Forderungen umzusetzen“, so Bauer, „dann haben wir konkrete Zahlen und können besser argumentieren.“

Die Federführung bei dem Gutachten hat die Interessengemeinschaft Schienenkorridor (IGS) Stuttgart – Nürnberg, die auch die Ausschreibung vornimmt. An­drzej Sielicki, IGS-Verkehrsexperte beim Regionalverband Ostwürttemberg, erläuterte in Crailsheim die ­„Planfälle“ des Konzepts. Beachtet werden sollen dabei auch der in Entwicklung befindliche „Deutschlandtakt“ des Bundes, die Entwicklung des Schienengüterverkehrs, die S-Bahnen und der Schienenkorridor Stuttgart – ­Zürich.

30-Minuten-Takt auf der Murrbahn

„Das Gutachten hat den Fernverkehr im Korridor als Grundlage und einen 30-Minuten-Takt auf der Murrbahn bei Bedienung aller Bahnhöfe durch Regionalzüge als Ziel“, unterstrich Landrat Bauer.

Der Lückenschluss bei der Elektrifizierung zwischen Hessental und Öhringen und die dadurch mögliche Verlegung des Güterverkehrs von der Murrbahn auf diese Linie über Heilbronn zu Rangierbahnhof Kornwestheim brachte Dieter Zahn ins Spiel. Dies würde, so der Bürgermeister von Sulzbach/Murr, auf der Murrbahn für zusätzliche Kapazitäten sorgen. Nicht nur er mahnte bei der Verbandssitzung die Einbeziehung der S-Bahn von Stuttgart über Ludwigsburg nach Backnang in das Konzept an. Zahn hob zudem eine kurz diskutierte Führung des Fernverkehrs über die Murrbahn von Stuttgart über Ludwigsburg nach Backnang nochmals hervor. „Die größte Stadt entlang des Korridors mit fast 100.000 Einwohnern wäre dann angebunden.“ Die Strecke würde sich nur um acht Kilometer verlängern.

Die Ausschreibung für das Angebots- und Infrastrukturkonzept soll in den nächsten Wochen erfolgen.

