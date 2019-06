Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde wohl von einem Mann erschossen, der in Verbindung mit rechtsradikalen Gruppen stand.

Nazis gibt es überall. Dass von rechtsradikalen Gruppen eine große Gefahr ausgeht zeigt nicht nur seit längerem schon die Kriminalstatistik: Seit Jahren sind mehr als die Hälfte der politisch motivierten Kriminalfälle dem rechten Spektrum zuzuordnen – zweieinhalb mal so viele Straftaten, wie aus dem linken Milieu, das den zweiten Platz in der Statistik belegt.

Bundesanwaltschaft ermittelt Rechtsextremistisches Motiv bei Lübcke-Mord vermutet Die Bundesanwaltschaft stuft den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke als politisches Attentat ein und geht von einem rechtsextremen ...

Zuletzt ist das rechte Grauen wohl an einem Mord an einem Politiker offenbart worden. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) ist erschossen worden. Offenbar ist der Mörder ein Mann, der in der rechtsextremen Szene aktiv war. Lübcke hat sich für Flüchtlinge und Weltoffenheit eingesetzt.

Nach dieser Tat:

