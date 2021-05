Moderne Landwirtschaft in Rot am See

Rebecca Kraft und Fabian Reiß haben in Rot am See einen hochmodernen Stall zur Hähnchenmast gebaut. Dafür galt es viel abzuwägen und vorauszuschauen. Nun steuern sie ihn via App und Smartphone, mit viel persönlichem Einsatz und Tierliebe.