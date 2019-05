Eine Frau und vier Männer wollen Nachfolger von Jürgen König als Rosengartener Schultes werden.

Am gestrigen Montag um Punkt 18 Uhr hat die Bewerbungsfrist für die Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters von Rosengarten geendet. Kurz zuvor hat noch der 34-jährige Diplom-Wirtschaftswissenschaftler Christian Gaus (siehe Infokasten) aus Schwäbisch Hall seine Bewerbung abgegeben. Damit gibt es nun fünf Kandidaten für die Nachfolge von Amtsinhaber Jürgen König. Er tritt nach 31 Jahren an der Spitze der Rosengartener Gemeindeverwaltung und damit als dienstältester Bürgermeister im Landkreis nicht mehr an.

Gutes Bewerberfeld

König zeigt sich auf Nachfrage dieser Zeitung sehr zufrieden mit dem fünfköpfigen Bewerberfeld. „Das sieht doch sehr gut aus. Gerade im Vergleich zu anderen Bürgermeisterwahlen aus der vergangenen Zeit“, sagt der Bürgermeister. Er denke dabei zum Beispiel an die Wahl in Ilshofen im vergangenen Jahr, wo es „nur drei Kandidaten“ gegeben habe, „darunter eine Jux-Kandidatin“.

Als Erster hatte Dr. Thomas Pfisterer (58) Anfang März seinen Hut in den Ring geworfen. Er wohnt in Tüngental und ist zurzeit Leiter des Veterinäramts des Hohenlohekreises im Rang eines Veterinärdirektors.

Anfang April hat Martina Moser (51) ihre Bewerbung abgegeben. Die ausgebildete Friseurmeisterin lebt in Raibach und arbeitet seit 27 Jahren als selbstständige Kommunikationstherapeutin.

Als nächster Kandidat hat sich Julian Tausch (33) ins Gespräch gebracht. Er leitet als Verwaltungsfachangestellter die Gemeindekasse von Michelfeld und lebt in Mainhardt.

In der vergangenen Woche ist Gerrit Rozek (29) aus Schwäbisch Hall als vierter Kandidat dazugekommen. Er arbeitet als Regierungsamtmann für das Bundesamt für Migration in der Zentrale in Nürnberg, wo er zurzeit auch lebt.

Die fünf Kandidaten treten alle parteilos an. Gewählt wird in Rosengarten am Tag der Europa- und Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai.

