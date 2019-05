Dr. Inge Grässle bedauert die Stimmenverluste ihrer Partei. Die hohe Anzahl an Kleinparteien mache Parlamentsarbeit immer schwieriger.

Dass der Trend der sinkenden Wahlbeteiligung in Deutschland gebrochen wurde, wertet Dr. Inge Gräßle (58) als „ein sehr gutes Zeichen“. Das ist aber auch das einzig Gute, das die CDU-Politikerin am gestrigen Wahlabend vermelden konnte. Zum Redaktionsschluss stand zwar das Ergebnis noch nicht fest, aber Gräßle rechnete nicht mehr damit, wieder als Abgeordnete nach Brüssel gehen zu können. Zu schlecht war das Ergebnis der CDU. Die Partei hat im gesamten Bundesgebiet und auch in Baden-Württemberg schmerzliche Verluste gemacht.

„Klar ist, dass derartige Verluste an Abgeordneten einen Aderlass an erfahrenen und engagierten Fachpolitikern bedeutet, der sich sowohl im Europäischen Parlament als auch in der Fläche der jeweiligen Bundesländer und in der CDU bemerkbar machen wird“, teilte Gräßle mit.

Trend zu Kleinparteien

Wahlgewinner sind neben den Grünen erneut auch Kleinparteien, die aufgrund der fehlenden Prozent-Hürde ins Parlament einziehen können. „Den Trend zur Wahl von Kleinparteien bedauere ich, weil dies den Einfluss Deutschlands in der Gesetzgebung schwächt und die Parlamentsarbeit insgesamt schwieriger macht.“ Bislang gibt es bereits 236 Parteien im Europäischen Parlament. Das mache die Mehrheitsfindung schwer berechenbar, bedauert die Politikerin.

Inge Gräßle war seit 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments. Von 2007 bis 2014 war sie Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament und gleichzeitig Sprecherin der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Haushaltskontrollausschuss. Den Vorsitz des Haushaltskontrollausschusses hatte sie seit fünf Jahren inne und war somit verantwortlich für die Organisation und Schwerpunktsetzung der Arbeit dieses Ausschusses.

Den Haushalt kontrolliert

In den 15 Jahren ihrer Mitgliedschaft im EU-Parlament engagierte sich Gräßle als Haushaltskontrolleurin und in der Betrugsbekämpfung. „Ich konnte wesentliche Bestimmungen gegen Interessenskonflikte nationaler Politiker durchsetzen, wenn diese zugleich als Unternehmer EU-Gelder beantragten.“

Sie war Berichterstatterin für den Europäischen Finanzstaatsanwalt, für den sie in zähen Verhandlungen die europäische Zuständigkeit für grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug erreichen konnte.

Die Bilanz ihrer parlamentarischen Arbeit kann sich sehen lassen. In der vergangenen Wahlperiode war Gräßle unter anderem als Berichterstatterin für 15 Gesetzgebungs- und Haushaltsentlastungsverfahren verantwortlich, sie hat 52 Plenarreden gehalten und mehr als 1000 Änderungsanträge zu diversen Gesetzesvorlagen und Resolutionen eingereicht. Die Brüsseler Wochenzeitung Politico setzt sie im Ranking der einflussreichsten Abgeordneten auf Platz 12 und der Europäische Steuerzahlerbund hat sie erst kürzlich mit seinem Ehrenzertifikat ausgezeichnet.

