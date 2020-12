Am Sonntag gegen 16 Uhr hat im ZIZ Rot am See die Coronavirus-Impfkampagne begonnen. Soldaten gehören wie die Helfer des DRK-Kreisverbands Schwäbisch Hall-Crailsheim zu den Kräften, mit denen der Landkreis das Impfzentrum im Auftrag des Landes betreibt. 900 Impfdosen des Hersteller Biontech/Pfizer sind gestern gegen 11 Uhr in der Anlage eingetroffen, 18 Impftermine für Menschen ab 80 Jahren wurden für diesen Tag vergeben.

Anders als ursprünglich geplant sind die mobilen Impfteams gestern noch nicht losgefahren, um Bewohner von Alten- und Pflegeheimen zu impfen. Ab Montag sollen im Impfzentrum täglich 150 Menschen geimpft werden, außerdem sollen die mobilen Impfteams unterwegs sein. Abhängig von der Zahl der gelieferten Impfdosen werden zunächst zwei, dann bis zu fünf Teams eingesetzt. Das ZIZ in Rot am See ist auch für die Menschen im Hohenlohekreis, den Heilbronner Kreisen und dem Main-Tauber-Kreis zuständig, heißt es aus dem Landratsamt. Etwa 850.000 Bürger umfasst dieses Gebiet