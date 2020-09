Wie die Polizei mitteilt, war eine 54-jährigeam Mittwochabend mit ihren beiden angeleinten Hunden sowie einem Zeugen in Göggingen auf dem Feldweg hinter dem Wasserturm in Richtung Horn unterwegs. Plötzlich kam aus dieser Richtung ein Schäferhund auf die Frau zu und sprang sie an. Das Tierder 54-Jährigen in das Kinn beziehungsweise die Wange und fügte ihr eine tiefezu. Die Hundebesitzerin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die, Telefon 07171/3580, bittet um Hinweise auf den Halter des Schäferhundes, der ohne Halsband und Leine unterwegs war.