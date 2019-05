Rund 100 Frankenhardter haben sich beim HT-Forum in Oberspeltach angehört, was die Kandidaten zu den Themen Feuerwehr, Schulsanierung und Breitbandausbau zu sagen haben.

Zwei Moderatoren, etwa 100 Bürger und vier Gemeinderatskandidaten zweier Wahllisten auf dem Podium: Das war das HT-Wahlforum in Frankenhardt in der Burgberghalle in Oberspeltach. Roland Grosser und Jürgen Büeck von den Freien Wählern sowie Uwe Hergenröther und Hans-Dietmar May von den Kritischen Bürgern stellten sich den Fragen der HT-Redakteure Christine Hofmann und Jens Sitarek.

Dabei waren gerade einmal zehn Minuten vergangen, da nahm Grosser der Veranstaltung eine Menge Brisanz. Nein, die Listenzugehörigkeit spiele in Frankenhardt keine Rolle. Hergenröther ergänzte: In der „normalen Politik“ würde er auf Grosser bei einer Veranstaltung wie dieser losgehen, aber nicht in Frankenhardt. Das sei das große Plus der Gemeinde: Es werde konstruktiv gearbeitet, sowohl zwischen den Listen als auch mit der Gemeindeverwaltung.

Diese Einigkeit zeigten die Kandidaten auch bei den drei großen, kommunalen Projekten, die bereits beschlossen sind und in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssen: die Sanierung der Wilhelm-Sandberger-Schule in Honhardt, die Investitionen in die Feuerwehr und der Breitbandausbau in der Gemeinde.

So seien die rund 2,2 Millionen Euro Eigenanteil für die Sanierung der Schule sinnvoll angelegt, weil die Schule sehr wichtig für den Ort sei, sagte Jürgen Büeck. „Die Schule muss bestehen bleiben, sonst stirbt der Ort.“

Auch bei den Investitionen in die Feuerwehr, unter anderem den Neubau von Magazinen und die Anschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs, sind sich die Kandidaten einig: alternativlos. Aber: „Die Feuerwehr lebt von den Leuten, die ihren Dienst tun“, so Hergenröther. Hier gelte es, auch in Zukunft Anreize zu setzen – gerade für Frankenhardter. Denn oft würden die Feuerwehrleute außerhalb der Gemeinde arbeiten, sie sind im Notfall also nicht schnell genug vor Ort.

Bis zu 300.000 Euro pro Haus

Beim Breitbandausbau steht Frankenhardt im Vergleich zu anderen Gemeinden gut da, die Hauptorte sind größtenteils angeschlossen. Mit der 90-Prozent-Förderung durch Bund und Land kommen jetzt die kleineren Orte an die Reihe – und zwar einer nach dem anderen, wie in einer Prioritätenliste beschlossen, so Roland Grosser.

Wichtig dabei: Kleinere Gehöfte, bei denen der Anschluss pro Haus bis zu 300.000 Euro kostet, sollen auch versorgt werden. „Das ist wie mit dem Strom früher. Hätte man damals gesagt, man schließt die einzelnen Höfe nicht an, hätten die bis heute keinen Strom“, sagte Hans-Dietmar May.

Frauen saßen zwar keine auf dem Podium, sie verschafften sich aber bei der Vorstellung der übrigen anwesenden Kandidaten Gehör. So wie Frauke Windsheimer (Freie Wähler). „Man kann nicht alle Entscheidungen den Männern überlassen“, sagte sie.

Unterschiede zwischen den Kandidaten gab es bei der Frage, für welches Projekt sie zwei Millionen Euro ausgeben würden. So würde Jürgen Büeck einen Großteil des Geldes in die Feuerwehr investieren. „Da wurden bislang viele Kompromisse eingegangen.“ Der Bedarf sei da. Roland Grosser würde damit einen Aufzug zum Bürgersaal und einen Spielplatz für Jugendliche und Senioren bezahlen.

Uwe Hergenröther möchte hingegen Fahrdienste für ältere Mitbürger ausbauen, denn „es soll ja auch Leute geben, die nach Crailsheim wollen“. Hans-Dietmar May sieht dagegen Bedarf im Bereich Kultur. Seine Idee: Ein Skulpturenweg durch Frankenhardt.

Trotz der zahlreichen Ideen gab es in der Bürgerfragerunde Einwände: Karl Häberlein von den Freibadfreunden Frankenhardt. Keiner der Kandidaten habe an das Freibad gedacht. Dabei würden bereits rund 100.000 Euro reichen, um ein Kinderbecken zu bauen und das Bad attraktiver zu machen.

