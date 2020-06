Da kann das letzte Wort noch nicht gesprochen sein. Die Freibäder müssen auch in diesem Jahr öffnen. Die Gründe: Viele Familien fahren heuer nicht in den Urlaub. Sei es, weil es ihnen zu blöd ist, unter Corona-Auflagen an den Strand oder in die Berge zu gehen oder weil es ihnen zu gefährlich i...