Das Ergebnis im Landkreis Schwäbisch Hall spiegelt im Wesentlichen den Bundestrend wider. Die Volksparteien verlieren, die SPD noch deutlicher als die CDU. Grüne und AfD gewinnen.

Das sind beeindruckende Zuwächse. Wir haben uns auch im Landkreis Schwäbisch Hall teilweise verdoppelt“, sagt Harald Ebner am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr und blickt auf den Bildschirm im Wahlstudio. Im Landratsamt laufen seit 19.15 Uhr die Europawahlergebnisse aus den Kreisgemeinden und Städten ein – als erste Gemeinde liefert Gerabronn. Nun fehlen noch die Ergebnisse aus Schwäbisch Hall, die erst rund eine Stunde später reinkommen. Als Grund werden sehr viele Briefwähler genannt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete ist in Partylaune und macht sich zurück auf den Weg zur Kleincomburg, um mit 40 Grünen-Politikern vom Kreisverband zu feiern.

Die beiden Grünen-Europakandidaten aus Stuttgart auf den Plätzen 14 und 15 der Bundesliste seien sicher im Europäischen Parlament. Die Grünen liegen im Landkreis im Bundestrend und erreichen hinter der CDU den zweiten Platz mit rund 20 Prozent der Stimmen. Harald Ebner erklärt sich das vor allem damit, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung für grüne Themen wie Umwelt und Klima wachse. Er sieht in dem Zusammenhang vor allem die „Fridays for Future“-Bewegung mit vielen demonstrierenden jungen Menschen mit als ausschlaggebend an. Dadurch seien diese Themen weiter verbreitet und viel mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft dafür erreicht worden. Ebner findet es „besorgnis­erregend, dass es die stolze Volkspartei SPD so zerlegt hat“ und die Rechtspopulisten Gewinne gemacht haben.

Neben den Grünen legt die AfD im Landkreis am deutlichsten zu und auch die Liberalen verzeichnen mehr, die FDP hatte vor fünf Jahren noch rund neun Prozent verloren. Die großen Verlierer sind nun CDU und SPD – vor allem die SPD halbiert sich teilweise.

Der Blick auf die Balken in den Kreisgemeinden erscheint immer wieder ähnlich, aber unterschiedlich ausgeprägt: SPD und CDU verlieren teils zweistellig, Grüne und AfD gewinnen entsprechend und auch die Liberalen legen um einige Prozentpunkte zu.

„Es hätte besser laufen können. Ich bin schon etwas enttäuscht, obwohl die CDU insgesamt immer noch die stärkste Kraft im Landkreis ist“, sagt Dominik Schloßstein, als lediglich noch das Ergebnis der Stadt Hall fehlt. Der CDU-Kreisvorsitzende schaut wie Ebner im Wahlstudio vorbei und traut seinen Augen nicht, als er ein schlechtes CDU-Ergebnis nach dem anderen aus den Kreisgemeinden auf dem Bildschirm sieht.

„Inge Gräßle wird rausfallen“, prophezeit er mit Blick auf den Bundestrend. Schloßstein macht deutlich, dass die CDU rund 35 Prozent erreichen müsste, damit die Christdemokratin aus Heidenheim wieder ins Europäische Parlament gewählt wird. Die 58-Jährige wurde auf der Landesliste der CDU in Baden-Württemberg auf Platz 5 positioniert. „Derzeit ist bereits Listenplatz 4 in Gefahr“, erläutert Schloßstein, als die Union im Bund bei rund 28 Prozent steht. Schloßstein macht die Bundespartei dafür verantwortlich, spricht von „schlechter Performance“. Die CDU-Kritik des Youtubers Rezo habe eingeschlagen, eine passende Antwort gefehlt.

„Die Wahlbeteiligung stieg auch im Landkreis auf über 60 Prozent. Darüber freue ich mich außerordentlich“, sagt Landrat Gerhard Bauer. Vor fünf Jahren waren es noch 46,3 Prozent. Der Wahlkreisleiter findet mit Blick auf das Ergebnis, dass Europa lebt, die Bevölkerung an Europa interessiert sei – allen Unken­rufen zum Trotz.

