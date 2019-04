Von heute an ist rund um Großerlach mit Behinderungen zu rechnen. Am Dienstag soll alles fertig sein.

Im Zuge des Schadstellenprogramms im Rems-Murr-Kreis werden von heute an bis Dienstag, 30. April, punktuelle Schadstellen an der Bundesstraße 14 beseitigt. Es handelt sich dabei um drei Stellen außerorts, die in Fahrtrichtung Großerlach auf einer Gesamtstrecke von ungefähr 350 Metern zwischen Großerlach und Rottalsenke liegen. Zwei weitere Schadstellen werden innerorts saniert: Auf Höhe des Rathauses und auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses werden Querfugen saniert, wobei im selben Zuge auch ein Schachtbauwerk ertüchtigt wird.

Der Verkehr wird mit einer halbseitigen Sperrung sowie durch Ampeln vorbeigeleitet. Wegen des Verkehrsaufkommens ist bis Dienstag mit Behinderungen und Rückstau zu rechnen.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall A6 Alkoholisiert auf der A6: Lkw-Fahrer fährt auf Wohnmobil Weil die recht Spur gesperrt war, wechselte ein Wohnmobilfahrer auf die linke Spur – der Lasterfahrer beschleunigte.