Bei der Wahl zum Ostalb-Kreistag verändern sich die Sitze stark. Zwei Abgeordnete aus der Region verlieren ihr Mandat

Im Wahlkreis VIII (Schwäbischer Wald – Lorch – Wald­stetten) haben sich 69 Kandidaten um die acht Sitze beworben. Vor fünf Jahren zogen Peter Seyfried, Rosalinde Kottmann, Hans-Josef Miller (alle CDU), Mario Capezzuto, Rose Gaiser (beide SPD), Martin Mager, Jutta Proks (beide Freie Wähler Ostalbkreis) und Christof Messerschmidt (Grüne) in den Kreistag ein. Der später zum Bürgermeister von Gschwend gewählte Christoph Hald wurde 2014 im Wahlkreis IV in den Kreistag gewählt.

Kommunalwahl BW 2019 Ergebnisse im Landkreis Schwäbisch Hall: So wurde bei der Kreistagswahl gewählt Wie haben Bürgerinnen und Bürger Kreis Schwäbisch Hall bei der Kommunalwahl 2019 abgestimmt? Hier findet ihr alle Infos zu den Wahlergebnissen und den Kandidaten.

Bei der Wahl 2019 haben sich die bisherigen Kreisräte Peter Seyfried und Rosalinde Kottmann (beide CDU) sowie Jutta Proks (Freie Wähler Ostalbkreis) und Christof Messerschmidt (Grüne) nicht mehr um ein Mandat beworben.

In den neuen Kreistag zieht für die CDU wieder Hans-Josef Miller (6558 Stimmen) aus Waldstetten ein. Weitere Mandate für die CDU haben Erich Knödler (6570 Simmen) aus Lorch und die Böbinger Bürgermeisterin Stephanie Eßwein (9522) errungen. Für Gschwend Bürgermeister Christoph Hald (5680), vor fünf Jahren noch sicher im Wahlkreis IV (Virngrund) in den Kreistag gewählt, reichte es nicht zum Wiedereinzug. Hald holte zwar in Gschwend 3888 Stimmen, in den anderen Wahlkreisen blieb er aber zu deutlich hinter den Mitbewerbern zurück. Ebenfalls nicht mehr im neuen Kreistag vertreten ist die Mutlangerin Rose Gaiser (3494) von der SPD. Mario Capezzuto (4973) ist nun der einzige Vertreter der Sozialdemokraten im Wahlkreis VIII Schwäbischer Wald-Lorch-Wald­stetten.

Kommunalwahl BW 2019 Ergebnisse in Gaildorf: So wurde bei der Kommunalwahl gewählt Wie haben Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gaildorf bei der Kommunalwahl 2019 abgestimmt? Hier findet ihr alle Infos zu den Wahlergebnissen und den Kandidaten.

Martin Mager (Freie Wähler Ostalbkreis) wurde mit 4505 Stimmen wiedergewählt. Im alten Kreistag hatte Jutta Proks das zweite Mandat für die Freien Wähler inne. Sie trat nicht mehr an. Für sie rückt nun Sarah Ingrid Heide aus Spraitbach mit 4577 Stimmen in den Kreistag ein.

Für die AfD holte Siegfried Schwarz (2353) einen Sitz. Andreas Wörner (2243) erhielt ein Ausgleichsmandat (die AfD hatte keine Fotos ihrer Kandidaten versendet).

Das könnte dich auch interessieren:

Nach der Europawahl Umfrage: Haben die Grünen jetzt die SPD abgelöst? Sie sind der Sieger der Europawahl 2019: Die Grünen sind zum ersten Mal zweitstärkste Kraft bei einer deutschlandweiten Wahl.

Kreistagswahl im Kreis Hall Crailsheims OB Stimmenkönig: Das sind die Ergebnisse der Kreistagswahl Crailsheims OB Christoph Grimmer erzielt ein herausragendes Ergebnis. CDU und SPD verlieren, die Grünen gewinnen.