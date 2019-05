Themen in diesem Artikel Crailsheim

Crailsheims OB Christoph Grimmer erzielt auf Anhieb ein herausragendes Ergebnis. CDU und SPD verlieren, Grüne gewinnen, Vertreter von Linke und AfD ziehen neu ins Parlament ein.

Montagabend gegen 18.30 Uhr im Landratsamt: Wahlorganisator Erich Schulz drückt in seinem Büro auf den Knopf und aus dem Drucker läuft zwei Stunden früher als 2014 das Kreistagswahlergebnis – mit einer großen Überraschung. Das Ergebnis im Wahlkreis Crailsheim präsentiert einen Überflieger: Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer kandidiert auf der Liste der Freien und zieht mit 17.787 Stimmen in den neuen Kreistag ein. So ein hohes Ergebnis scheint in der Geschichte des Kreistags im Landkreis Schwäbisch Hall eher einmalig zu sein – weder Landrat sowie Wahlkreisleiter Gerhard Bauer, noch Wahlorganisator Erich Scholz und Steffen Baumgartner vom Landratsamt erinnern sich an Ähnliches.

„Ich freue mich über dieses Ergebnis, aber ich werde nicht die Bodenhaftung verlieren. Ich denke, es ist in der Politik wie im Sport: Das Pendel kann auch mal auf die andere Seite ausschlagen. Ich denke aber schon, dass ich das Ergebnis auch als gutes Zwischenzeugnis meiner OB-Tätigkeit im Crailsheimer Rathaus verstehen darf“, bewertet Grimmer das für ihn und die Freien herausragende Ergebnis.

Satteldorf lieferte als erste Gemeinde Ergebnisse

Die Auszählung läuft diesmal besser als bei der Wahl vor fünf Jahren, als das Berechnungsprogramm für die Ausgleichsmandate streikte und letztlich von Hand ausgezählt werden musste, erinnert sich ein erleichterter Erich Scholz im Landratsamt. Als erste Kreisgemeinde liefert noch in der Nacht auf Montag Satteldorf im Wahlkreis Frankenhardt. Zuletzt laufen gegen 17.30 Uhr die Ergebnisse aus dem Wahlkreis Schwäbisch Hall ein. Eine Stunde später sind die Ausgleichsmandate ermittelt.

Die Freien halten ihre 17 Sitze und bleiben mit deutlichem Vorsprung vor der CDU stärkste Fraktion. Die Christdemokraten verlieren vier Sitze und damit am meisten, noch vor der SPD, die drei Sitze weniger im neuen Kreistag haben wird. Die größten Gewinner sind Grüne und AfD, die jeweils drei Sitze bekommen. Die Linke holt einen Sitz, die FDP bleibt bei fünf und die ÖDP bei zwei.

Der neue Kreistag wird mit Blick auf die 58 Sitze gleich groß sein, aber das Verhältnis von regulären Sitzen zu Ausgleichsmandaten ändert sich von 50 zu 8 auf 52 zu 6. Vor allem aber erhöht sich die Anzahl der Parteien und Wählervereinigungen auf sieben, denn Bewerber der zwei Listen von Linke und AfD schaffen es in den Kreistag. Die Linke holt ein Ausgleichsmandat und die AfD ein Ausgleichsmandat sowie zwei Direktmandate. Eine Parallele zu 2014 gibt es beim Blick auf die Ausgleichsmandate für die ÖDP, die wieder durch zwei in den Kreistag rutscht, wo sie in den vergangenen Jahren gemeinsam mit den Grünen eine Fraktion gebildet hat. Ansonsten profitieren noch CDU (2) und FDP (1) von den Ausgleichsmandaten.

Manche schaffen es nicht wieder in den Kreistag

Herausragend bei der personalisierten Verhältniswahl sind die 10 089 Stimmen der Landtagsabgeordneten Jutta Niemann – auch die beiden anderen Landtagsabgeordneten Stephen Brauer (FDP) und Udo Stein (AfD) schaffen den Sprung ins Kreisparlament. Die Stimmenkönigin der Grünen sammelt im Wahlkreis Schwäbisch Hall beispielsweise mehr als doppelt so viele wie Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (4479). Stimmenkönig bei der SPD: der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Nikolaos Sakellariou. In den Reihen der Christdemokraten punktet Dr. Ludger Graf von Westerholt mit 4153 Stimmen am besten, bei der FDP ist es Dr. Walter Döring, der auf 4866 kommt.

Viele Bürgermeister ziehen erwartungsgemäß wieder in den Kreistag ein, aber es gibt negative Überraschungen: Robert Fischer (Kreßberg, Freie) und Siegfried Gröner (Rot am See, Freie) schaffen es nicht wieder ins Kreisparlament und scheitern wie Thomas Botschek (Bühlerzell, CDU), der es erstmals versucht hat.

