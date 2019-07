Sina Mustapic aus Hall ist eine der wenigen DJane im Landkreis. Seit drei Jahren legt die 37-Jährige Techno auf. Sie verrät, warum sie vor dem Festival „Die letzte Liane“ in Saurach besonders aufgeregt ist.

Am Tag Firmenkredite in der Sparkasse prüfen, in der Nacht Tracks im Club mixen. Erst Bluse und schicke Hose, dann lässiges T-Shirt und Kopfhörer. Morgens Bankbetriebswirtin, abends DJane­. Das Leben von Sina Mustapic ist von Gegensätzen geprägt. Sie brauche diesen Ausgleich, sagt die 37-Jährige. Den Entschluss, als „Zini“ aufzulegen, fasste sie vor drei Jahren.

„Ich habe viele DJs als Freunde, aber bei mir hat immer der letzte Rucker dazu gefehlt.“ Beim Jungle-Beat-Festival in Saurach kam das Ganze ins Rollen. Zusammen mit Steffen Jähler, auch Steule genannt, von den Nachteulen hörte sie einem DJ zu und sagte: „Das kann ich auch.“ Jähler ermutigte Mustapic, bei einem Underground Rave in Bibersfeld mitzumachen. Dort probierte sie sich aus und hatte nach einer Stunde schon die Basics drauf, legte tatsächlich auf.

Mustapic absolviert drei Festivals in drei Wochen

Mittlerweile ist sie fester Bestandteil der Nachteulen-Combo und steht regelmäßig im Haller Club „Schwimmerei“ auf der Bühne. Sie wird aber auch für externe Events gebucht. So war sie vergangenes Wochenende beim „Rot in Love“ in Oberrot. Anfang August ist sie Act beim Chamaeleon-­Festival in Schnelldorf.

Kantine DJ Dolan Beats DJ Blackout kündigt in der Kantine 26 Nach sechs Jahren legt Henning Lenz nicht mehr im Schwäbisch Haller Club auf. Ein Grund ist die Misere um das Dolan-Beats-Festival.

Eine Ehre bedeutet es für sie, am Wochenende bei „Die letzte Liane“, dem Nachfolger des Jungle Beat, in Saurach aufzulegen. „Da hat alles angefangen“, sagt Mustapic. Sie strahlt, wenn sie davon spricht. Schon als Besucherin war sie von dem Event begeistert. Als der Anruf kam, konnte sie ihr Glück kaum fassen. „Ich hatte Schnappatmung.“

Gerade bereitet sie die Liedauswahl vor. Eine Reihenfolge legt sie nicht fest. „Das mache ich spontan.“ Wichtig sei, auf die Partygäste einzugehen. Zwei Kracher hat sie immer in petto. „Da weiß ich, dass die gut ankommen.“

Auch nach drei Jahren ist die Frau mit rosa Fingernägeln noch vor jedem Auftritt ein wenig aufgeregt. Aber nach den ersten zwei, drei Liedern lege sich das. Ein Glas Sekt könne auch zur Beruhigung dienen. Außerdem ist ihr Freund fast bei jedem Auftritt als Unterstützung dabei. An ein paar Patzer, gerade in der Anfangszeit, kann sie sich noch erinnern. So ist ihr mal ein falsches Lied in die Playlist gerutscht oder ein Übergang war nicht sauber. Aber das Publikum sei bei so was nicht nachtragend. Viel wichtiger als technische Feinheiten sei ohnehin die Liedauswahl.

Musik ist für die DJane ein Lebenselixier

Dass die gebürtige Hallerin älter ist als manche Partygäste, sei kein Nachteil. „Ich höre solche Musik, seit ich 15 Jahre alt bin.“ Außerdem holt sie sich ständig neuen Input. Ob abends auf der Couch, im Auto oder in der Mittagspause – wann es nur geht, hört sie sich Sets von anderen Künstlern an. Ihre Vorbilder sind Moonwalk und Oliver Koletzki.

Aber auch zu lokalen Stimmungsmachern, wie DJ Moestwanted und DJ Blackout, schaut sie auf. Mustapic selbst kennt keine weitere DJane im Haller Raum. Dennoch: „Das Auflegen war mal eine Männerdomäne, aber es gibt immer mehr Frauen, die erfolgreich sind“, meint sie. „Ein DJ muss die Leute zum Tanzen bringen. Da ist es egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist.“

Bildergalerie Jungle Beat Festival sorgt für Furore Bilderstrecke öffnen

Ein musisches Talent war von Anfang an da. Die ehemalige Schülerin der Realschule Schenkensee spielte Keyboard und sang im Chor. Mit drei Jahren trällerte sie die Lieder im Radio mit. Das Gehör dafür, welche Stile zusammenpassen, hat sie mit der Zeit entwickelt. Sie hat auch verstanden, dass die Playlist einen Auf- und Abbau braucht. „Am Anfang hat mir der rote Faden gefehlt.“

Bis zu fünf Stunden pro Woche übt sie im Studio von Kollege Steule in Michelbach. Ihr Traum ist, in einem Club in Berlin aufzulegen, aber eher in einem kleinen. Das sei ihr viel lieber, auch wenn sie privat feiere, zum Beispiel im Schachtclub in Dünsbach. „Wenn mich ein großer Club anfragt, sage ich auch nicht Nein“, sagt Mustapic und lacht. Eine Partymaus sei sie schon, aber nicht mehr so wie früher. Bald macht sie Urlaub in Mexiko. In Tulum an der Karibikküste gebe es Strandpartys in entspannter Atmosphäre.

Eine Altersgrenze, wann sie mit dem Auflegen aufhören will, hat sich Sina Mustapic nicht gesetzt. Auch wenn sie Mutter wird, sei das kein Grund, nicht mehr am Mischpult zu stehen. „Ich mache das so lange, wie die Leute Spaß haben. Musik macht mich selbst einfach glücklich.“

Das könnte dich auch interessieren:

„Die Letzte Liane“-Festival in Saurach Immer noch die gleiche Leidenschaft Bei „Die letzte Liane“, Nachfolger des Jungle Beat, in Saurach wird es mehr inhaltliche Beiträge geben.