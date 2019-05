Zahlreiche Bürger wollen bei der finalen Tagung des aktuellen Rosen­gar­tener Gemeinderats dabeisein. Es herrscht Wahlkampfstimmung.

Erheblich mehr Bürger als sonst üblich wollten vor den Wahlen den aktuellen Gemeinderat in Aktion erleben. Auch die fünf Bewerber um das Amt des Bürgermeisters – Julian Tausch, Gerrit Rozek, Christian Gaus, Thomas Pfisterer und Martina Moser – waren dabei. „Fünf arbeits- und erfolgreiche Jahre liegen hinter uns“, sagte der scheidende Rathauschef Jürgen König. Als Beispiele nannte er die neuen Wohngebiete Am Jakobsweg, Rosenäcker und Vohenstein, die Erweiterung der Kindertagesstätte Westheim, die Modernisierungen in der Rosengartenhalle und die Planung für eine Ballsporthalle. Quasi in letzter Minute seiner 30-jährigen Amtszeit wurden dem mit 1,2 Millionen Euro veranschlagten Projekt nach zwei vergeblichen Anläufen 222.000 Euro aus der Sportstättenförderung zugesprochen. Ob auch 400.000 Euro aus dem Ausgleichsstock fließen, stelle sich im Juli heraus, erklärte Jürgen König.

Vier Räte scheiden aus dem Gremium aus

Von den 18 Gemeinderäten kandidieren am Sonntag 14 erneut. Ausscheiden werden Horst Rüger nach 25 Jahren, Gerhard Auwerder nach 20, Steffen Windisch nach 15 und Dorothee Mang nach fünf Jahren. Sie sollen bei der Zusammenkunft des neu gewählten Rats am 15. Juli in „würdigem Rahmen“ verabschiedet werden, kündigte König an.

Die verbleibenden Kollegen waren ganz im Wahlkampfmodus. Sie bombardierten die Verwaltung mit Anfragen, die sich fast alle mit dem Straßenverkehr befassten. Roland Schreyer regte die Anbringung einer Leitplanke an der Abzweigung der B 19 nach Tullau an. Dort war unlängst ein Pkw über die Böschung auf den Radweg gestürzt. Martin Melber plädierte für ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern an dieser Stelle.

Ralf Seefried setzte sich für eine Verbesserung der Feldwege rund um Tullau ein. Michael Bühl vermisst eine Busverbindung zwischen Rosengarten und der Bausparkasse in Hall. Bernd Schramm mahnte den Zustand der Gemeindeverbindungsstraße Frankenberg-­Sittenhardt auf Markung Rosengarten an. Die jährliche Bepflanzung im Kreisverkehr in Uttenhofen ist ihm zu teuer, die Arbeit für die Gärtner sei gefährlich. Eine dauerhafte Bepflanzung wäre günstiger. Martin Melber regte eine neue Bepflanzung am Limpurgplatz im Westheimer Schönbühl an.

Verwaltung und Bauhof würden die Vorschläge überprüfen, so Jürgen König. Auf die Jahresbepflanzung des Kreisverkehrs sei bisher großer Wert gelegt worden. Auch leide eine Dauerbepflanzung unter dem Streusalz im Winter.

Info Am Sonntag, 26. Mai, wählen die Rosengartener den Nachfolger von Bürgermeister Jürgen König. Das Ergebnis soll gegen 20.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Uttenhofen bekannt gegeben werden.

