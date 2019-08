Der Kleintierzuchtverein Blaufelden hat am Wochenende in der Markthalle mehr als 600 Schönheiten bei der 48. Auflage der fränkisch-hohenlohischen Jungtierschau präsentiert.

Gackern, Krähen und Schreien in der Markthalle Blaufelden: Rund 600 Tiere, 50 Züchter und jede Menge Preise gab es dort bei der Jungtierschau des örtlichen Kleintierzuchtvereins. Neben Tauben und Kaninchen konnten die Besucher am Wochenende bei der Ausstellung auch exotische Tiere wie rot-gelbe Goldfasane bestaunen.

Bereits am Freitag gab es eine Prämierung der Tiere – und wo­rauf es hierbei ankommt, weiß Heiko Plank. Der Billingsbacher züchtet schon seit 25 Jahren Tauben. „Bei Tauben gibt es etwa 120 Rassen und jede hat ein ideales Musterbild“, erklärt er. Je näher die Farbe und das Muster eines Tieres am Ideal, desto mehr Punkte gibt es von der Jury.

Mehr Glanz durch Sämereien

Wie man das Ideal erreicht? „Hauptsächlich durch die Zucht“, sagt Plank. Aber eben nicht nur. Auch durch das Futter könne man das Tier manchmal noch in eine Richtung steuern. Wenn schwarze Tauben mit einem leichten grünen Glanz mit Sämereien gefüttert werden, dann verstärke sich der Glanz noch einmal. Dabei würden die Kleintiere aber nicht dermaßen überzüchtet, dass sie langfristig Schaden nehmen, wie das etwa bei manchen Hunderassen der Fall sei, sagt Plank.

An der Prämierung der Jungtierschau teilnehmen dürfen nur Tiere, die im Jahr 2019 beringt oder geboren wurden, so Plank. Preise gibt es aber nicht nur für die besten Einzeltiere; Jungtiermeister wird, wer die besten vier Tiere einer Rasse und eines Farbenschlags hat (siehe Info).

Plank ist als Zehnjähriger durch seinen Vater Helmut zur Taubenzucht gekommen. „Es macht Spaß, nach dem Idealbild zu züchten. Es ist ein schönes Hobby und ein guter Ausgleich zum Alltag“, erklärt der 35-Jährige. Täglich investiere er bis zu 90 Minuten in seine Leidenschaft. „Das ist aber nicht wie beim Fußballspielen, dass man dreimal pro Woche auf den Platz geht und wenn man keine Lust hat, dann halt nicht“, sagt der ehemalige Kicker. Nach den Tauben muss man jeden Tag schauen, auch wenn er und sein Vater sich gegenseitig unterstützen.

Dabei nimmt Plank auch an weiteren Wettbewerben teil, wie der Bundesschau der Taubenzüchter in Leipzig. In Blaufelden ist die Jungtierschau nur der Auftakt: Ende Oktober gibt es die Ausstellung des Kreisverbands, am ersten Adventswochenende die vereinsinterne Lokalschau.

