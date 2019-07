Obersontheim plant die Sanierung der Ortsdurchfahrt Mittelfischach und den Bau einer Abbiegespur.

Über die Facebookseite des Haller Tagblatts sind Fragen zu einer beabsichtigten Sperrung der Straße von Obersontheim nach Mittelfischach wegen Sanierungsarbeiten bei der Zeitung eingegangen. Obersontheims Bürgermeister Siegfried Trittner bestätigt dies nun auf Nachfrage: „Ja, die Straße soll ab Mitte August gesperrt werden, damit die Abbiegespur für das Gewerbegebiet Birngründle gebaut werden kann.“ Da auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt Mittelfischach mit dem Bau von barrierefreien Bushaltestellen anstehe, sähen die Planungen vor, beide Maßnahmen mit Rücksicht auf die Bäckerei in Mittelfischach parallel anzugehen. „Da die Ausschreibung der Arbeiten für die Ortsdurchfahrt aber noch bis zum 30. Juli läuft, können wir jetzt noch nicht sagen, ob das alles so funktioniert, wie von uns angedacht“, sagt Trittner. „Erst wenn wir wissen, welche Firma den Auftrag bekommt und wie schnell sie mit den Arbeiten beginnen kann, können wir die Sperrung final koordinieren.“ Sobald dies feststehe, wolle man sich mit den entsprechenden Informationen auch zu Umleitungsstrecken an die Öffentlichkeit begeben, verspricht der Bürgermeister.

