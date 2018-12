Austausch 40 Schüler dreier Gymnasien im Haller Land zu Besuch in Indien

Schüler des Gymnasiums bei St. Michael und des Erasmus-Widmann-Gymnasiums in Hall sowie des Lise-Meitner-Gymnasiums in Crailsheim waren zu Gast in Indien. © Foto: privat

Anna Böttcher

Wenn ich ehemalige Teilnehmer des Indien-Austausches gefragt habe, wie sie ihr Leben dort empfunden haben, antworteten sie: „Einmalig, wunderschön.“ Doch keiner konnte mir sagen, was diesen Austausch so besonders macht. Um dies herauszufinden, haben sich vor Kurzem 40 Schüler des Gymnasiums bei St. Michael, des Erasmus-Widmann-Gymnasiums und des Lise-Meitner-Gymnasiums (Crailsheim) entschlossen, beim Austausch mitzumachen.

Blumenketten und Bindis

Nach einem achtstündigen Flug landeten wir nachts in Neu-Delhi und wurden am Flughafen von unseren Gastfamilien in Empfang genommen. Nach einer viel zu kurzen Nacht ging es am nächsten Tag zur Schule: entweder in Noida oder Gurgaon. Dort wurden wir traditionell mit Blumenketten und Bindis begrüßt. Wir bewunderten die fast schon schlossartige Schule mit den vielen Schülern und den Gängen im Freien und wir lernten die Klassenkameraden unserer Austauschpartner kennen. Wir freuten uns besonders über ihre offene und freundliche Art.

Die nächsten Tage bestanden abwechselnd aus schulischem Programm, bei dem unter anderem indische Märkte und Sehenswürdigkeiten besichtigt wurden, und Freizeit, die mit dem Austauschpartner verbracht wurde. Diese Freizeit wurde teilweise von den Gastfamilien mit so vielen Aktivitäten geplant, weswegen es nie langweilig wurde. Ich war mit meiner Partnerin schwimmen, eislaufen, in Mysteryrooms, Paintball schießen, shoppen und wir gingen zum Essen und noch vieles mehr. Oft haben wir dabei auch andere Deutsche und Austauschpartner getroffen, weswegen ich viele neue Freundschaften knüpfen konnte, sowohl mit Deutschen als auch mit Indern.

So schön diese reiche, spaßige Seite von Indien auch war, wir mussten auch anderes kennenlernen. Bettelnde Kinder, die an im Stau stehende Autos klopften, tote Hunde und hungernde Familien. Auch Dinge, die man am eigenen Leib spüren musste, wie unhygienische Restaurants, schmutziges Wasser aus dem Wasserhahn und verschmutzte Luft und Straßen. Die vielen Tempel und Gebäude und die lebensfrohen Affen, Wellensittiche und Kamele ließen uns trotz allem die europäischen Lebensstandards nicht vermissen.

Der Höhepunkt war die Fahrt nach Agra und Jaipur in der zweiten Woche. Wir sahen das Taj Mahal und Agra Fort. Am Abend stand im Hotel Party mit DJ an. Allgemein kann man sagen, dass einem in Indien das Tanzen viel leichter fällt. Das haben wir ein paar Tage später auf einer privaten Diwali-Party erneut festgestellt.

Traditionell feiern

Diwali ist das Fest der Lichter. Man trägt traditionelle Kleidung wie Lehengas und Kurtas, die Häuser werden mit Lichterketten dekoriert und man trifft Familie und Freunde. Wir hatten das Glück, an diesen Festtagen ein Teil einer indischen Familie zu sein und so zu erfahren, wie traditionell gefeiert wird. Am letzten Festtag ist der Höhepunkt von Diwali. Es werden Diyas, kleine Öllampen, angezündet, religiöse Lieder werden gesungen, Rangolis (Bilder aus buntem Sand) gemacht und es werden süße Gebäckstücke an die Armen verschenkt. Abends bin ich mit meiner Gastfamilie zu den ehemaligen Nachbarn gegangen, um dort zu essen. Auf dem Weg dorthin haben wir viele Kinder mit Böllern und Feuerwerkskörpern gesehen.

Nach dem Abendessen habe ich mit meiner Partnerin noch einige ihrer Freunde spontan besucht, mit denen wir uns bis in die frühen Morgenstunden unterhalten haben.

So schön Diwali auch war, am nächsten Tag war die Luft so verschmutzt, dass man nichts anderes machen konnte, als im Haus zu bleiben oder aus Delhi zu verschwinden. Wir hatten uns bereits im Vorfeld auf Letzteres geeinigt und machten uns auf den Weg nach Shimla, eine Stadt in den Bergen. Nach einer neunstündigen Fahrt konnte ich das erste Mal wieder frische Luft atmen und Wolken sehen. Drei Tage lang durfte ich dann das Himalaya-Gebirge bewundern, Tempel besuchen und in einem wunderschönen Resort schlafen. Am Ende der Diwali-Ferien bedauerte ich es fast schon, nicht länger in den Bergen bleiben zu dürfen.

Die letzte Woche verging wie im Flug. Wir hatten uns alle an das Leben in Indien gewöhnt und unsere Austauschpartner so ins Herz geschlossen, dass keiner mehr nach Hause wollte. Am Cultural Evening führten wir einstudierte Tänze und Lieder vor, hielten Reden und feierten ein letztes Mal gemeinsam. Es war schon fast wie ein vorzeitiger Abschied, denn von da ab gab es nur noch letzte Male: ein letztes Mal zur Schule gehen, ein letztes Mal einander treffen, ein letztes Mal das neue zweite Zuhause verlassen und ein letztes Mal die neuen Freunde in die Arme schließen.

Doch obwohl Indien ein Kulturschock ist, es nicht immer einfach war, wir zunächst oft mit Heimweh zu kämpfen hatten, kann ich sagen, dass ich es kaum erwarten kann, meine indischen Freunde erneut in die Arme zu schließen.

Info Die Autorin des Textes, Anna Böttcher, ist Schülerin am Gymnasium bei St. Michael.