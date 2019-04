Zwei Listen treten in Obersontheim bei der Kommunalwahl an. Nach der Wahl will man sich nicht hinter Fraktionen verstecken, sondern eng zusammenarbeiten – wie in den vergangenen Legislaturperioden auch schon.

Zwei Kandidatenlisten mit insgesamt 28 Bewerbern zeugen von großem kommunalpolitischen Interesse in Obersontheim. Und der am 26. Mai zu wählende neue Gemeinderat wird auch noch größer als der noch amtierende. „Wir haben mittlerweile ja über 5000 Einwohner“, erklärt dazu Bürgermeister Siegfried Trittner. Das Obersontheimer Einwohnermeldeamt zähle zurzeit exakt 5075 Einwohner. Daher werde das neue Gremium acht Sitze für Obersontheim bereithalten, vier für Untersontheim, drei für Mittelfischach und zwei für Unterfischach. Im Hauptort und den Teilorten dürfen 4155 Wahlberechtigte an die Urne treten.

Drei treten nicht mehr an

Zurzeit stellt die Freie Wählervereinigung (FWV) mit acht Sitzen die größte Fraktion im Gemeinderat. Am 26. Mai tritt die FWV mit 14 Kandidaten an, drei Frauen und elf Männer. Von den jetzigen Gremiumsmitgliedern der Liste treten zwei nicht mehr an: Dieter Glasbrenner war 2016 in den Gemeinderat nachgerückt, er war insgesamt von 1999 bis 2014 und von 2016 an Mitglied des Gemeinderats. Elisabeth Kümmerer, von 2009 bis 2019 im Gemeinderat, tritt ebenfalls nicht mehr an. Mit Willy Frank schickt die Liste übrigens den ältesten Kandidaten ins Rennen. Der Mechaniker ist Jahrgang 1950 und seit 1991 Ortsvorsteher von Oberfischach.

Listenführer Helmut Wengert, der Polizeibeamte im Ruhestand sitzt seit 2004 für den Wohnbezirk Untersontheim im Rat, freut sich, dass man eine gute Liste zusammenbekommen habe. „Wir haben bei uns ja keinen Fraktionszwang“, erklärt Wengert. „Jedes Mitglied kann völlig frei entscheiden.“ Man wolle zusammen mit der Gemeindeverwaltung und gemeinsam mit der zweiten freien Wählerliste sachorientierte Kommunalpolitik zum Wohle aller Bürger machen. „Ich glaube, das ist uns in den vergangenen Jahren ganz gut gelungen“, so Wengert.

Solch eine Politik liegt auch Gerhard Schacht am Herzen. Der Bauingenieur aus Obersontheim sitzt seit 1994 im Gemeinderat, seit 1999 ist er Stellvertreter von Bürgermeister Siegfrid Trittner. Schacht führt die Liste „Aktive Vereinigung freier Wähler“ (AVFW) an, die zurzeit sieben Gemeinderäte stellt. „Nach der Wahl gibt es so was wie Fraktionen bei uns aber eigentlich nicht“, stellt er klar. Man sitze auch nicht nach Listen zusammen, sondern nach den Stimmbezirken beziehungsweise den einzelnen Teilorten.

Die AVFW schickt ebenfalls 14 Kandidaten ins Rennen, drei Frauen und elf Männer. „Wir hätten uns eigentlich mehr weibliche Kandidaten gewünscht“, sagt Schacht. Er sei aber trotzdem zufrieden mit der Liste. Von den jetzigen Räten der AVFW tritt nur Eckard Wagner nicht mehr an. Dieser habe aber für seine Nachfolge gesorgt, sagt Schacht: „Seine Tochter Lena ist mit 24 Jahren unsere jüngste Kandidatin. Das freut uns sehr.“ Sie ist außerdem die jüngste von allen 28 Kandidaten, die sich am 26. Mai zur Wahl stellen.

Breitband und Kläranlage

Obersontheims Bürgermeister Siegfried Trittner verortet für die nächste Legislaturperiode des Obersontheimer Gemeinderats einige wichtige Themen. So werde es sicherlich um die Kläranlage Unterfischach gehen. „Wird es eine gemeinsame Lösung für das Bühlertal geben?“, fragt der Schultes. Außerdem bleibe das Thema Breitbandversorgung aktuell. „Wir müssen auch über eine Entflechtung der Verkehrssituation am Ende der Schulstraße entscheiden“, sagt Trittner. Weitere Themen seien unter anderem die Wohngebietsentwicklung in Obersontheim und der Bauplatzbedarf in den Teilorten. „Eine Vergärung für die Kompostanlage wäre auch wünschenswert“, so Trittner.

Die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat habe sich in den vergangenen Jahren immer konstruktiv und vertrauensvoll gestaltet, sagt Trittner: „Die sehr positive Entwicklung der Gemeinde ist ein Beleg dafür, dass in der Sache immer die bestmögliche Lösung gesucht wurde.“ Er freut sich, dass erneut zwei Listen antreten – wie in den vergangenen 15 Jahren auch. „Die Listen arbeiten sehr gut zusammen. Da sich die Sitzordnung nach den Teilorten orientiert, weiß ich das Jahr über gar nicht, wer zu welcher Liste gehört“, so Trittner.

