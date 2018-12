Plan 20 Stellplätze für rund 600 000 Euro

Landkreis / Von Marcus Haas

Das Expertenurteil im Juli 2017 war eindeutig: „Ein Parkhausplaner würde in diesem Fall am liebsten abreißen und neu bauen“, machte Bauingenieur Bernd Beer im Verwaltungs- und Finanzausschuss deutlich und zeigte die mittlerweile zu engen Stellplätze, den aufgeplatzten und chloridverseuchten Beton durch Rost im Innern der Stützen. Der Geschäftsführer von der beauftragten Firma AMP Parking aus Karlsruhe betonte im nächsten Satz: „Das geht aber nicht, weil das Landratsamt auf der Tiefgarage steht.“

Vorschlag für Optimierung

Nun spricht Beer wieder im Verwaltungs- und Finanzausschuss, um den aktuellen Stand zur Planung und zu den Kosten vorzustellen. Einen Schwerpunkt legt er dabei auf die Optimierung der Stellplätze und geht der Frage nach: „Welche technischen Möglichkeiten gibt es, um vorhandene Stellplätze zu verbreitern, so dass man noch normal aussteigen kann, und was kostet das?“ Der Bauingenieur schlägt vor, über alle vier Ebenen der Tiefgarage die Pfeiler leicht zu verschieben, damit Stellplätze breiter werden würden. Was bringt das? Eine Verschiebung von zehn Stützen soll möglich sein, wodurch aus sechs Stellplätzen fünf werden, die dann aber alle mindestens 2,50 Meter breit werden. Sogar Familienparkplätze mit einer Breite von drei Metern könnten dadurch entstehen, macht der Experte deutlich.

„31 Stellplätze fallen weg“

In seiner Rechnung kommt Beer nach dieser Verschiebung der Stützen auf insgesamt 155 Parkplätze mit einer Breite ab 2,40 bis zu drei Metern. Die restlichen 436 bleiben 2,30 Meter breit. Die Tendenz ginge zu immer breiteren Parkplätzen. „Im Außenbereich von großen Discountern haben die Stellplätze mittlerweile alle eine Breite von drei Metern“, sagt Beer auf eine entsprechende Nachfrage von FDP-Kreisrat Friedrich Bullinger.

634 000 Euro Zusatzkosten

„31 Stellplätze fallen nach der Verschiebung der Stützen ganz weg, so dass künftig statt 622 noch insgesamt 591 Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung stehen“, informiert Beer. Der Geschäftsführer legt das dem Gremium in einer Tabelle pro Ebene in der Tiefgarage detailliert dar. Er nennt zusätzliche Kosten von 634 000 Euro, die durch diese Optimierung der Stellplätze entstehen würden. Roland Wurmthaler (Freie) stellt Kosten und Nutzen dieser vorgeschlagenen Stellplatzoptimierung infrage. Der Kreisrat regt im Ausschuss an, auf weitere 20 Stellplätze zu verzichten, um die Stützen gar nicht verschieben zu müssen. Dadurch würden 20 breite Plätze entfallen, aber die 634 000 Euro zusätzliche Kosten gespart.

Wurmthaler hakt bei Geschäftsführer Beer nach, ob die zusätzlichen 20 Stellplätze tatsächlich die 634 000 Euro wert sind. Beer bekommt von der Kreisverwaltung und vom Ausschuss die Hausaufgabe mit, dies zu prüfen. Mittlerweile liegt das Ergebnis vor. Die Antwort des Experten lautet, dass ein neu gebauter Tiefgaragenstellplatz in einer innerstädtischen Großgarage tatsächlich ungefähr so viel koste, nämlich rund 30 000 Euro pro Stellplatz.