Der Satteldorfer Sportartikel-Onlinehändler 11Teamsports und der amerikanische Hersteller Nike[Link auf https://www.11teamsports.com/de-de/] starten auch in diesem Jahr eine gemeinsame Kampagne mit dem Titel „Mission Mannschaft“. Im Mittelpunkt stehe das Motto „Diversity“ (englisch für „Vielfalt“), teilte das hohenlohische Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Durch die PR-Kampagne soll die Vielfalt im Fußballsport verbildlicht werden, dargestellt durch Kinder, Frauen und Männern aus dem Amateur- und Profibereich.

Julian Brandt, Niklas Stark, Felicitas Rauch im Video

Das Herzstück der Aktion sei ein Youtube-Spot mit mehreren Spielern aus Amateur- und Profivereinen. Es tauchen die Profis Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC) und Felicitas Rauch (VfL Wolfsburg) auf. Auch Jugendspieler und Baba Mbodji vom TSV Ilshofen und Frauen und Amateure anderer Vereine spielen mit.

11Teamsports hatte schon in der vergangenen Fußballsaison gemeinsam mit Nike eine solche PR-Kampagne durchgeführt. Damals war Joshua Kimmich die Galionsfigur. In der neuen Kampagne werde der Moment des Saisonanfangs erzählt, wird Marc Meurer, Senior Director Marketing, in der Pressemitteilung zitiert: „Jeder Spieler und Vereinsverantwortliche, jeder, der den Fußball liebt, spürt das Kribbeln und die Vorfreude auf die neue Saison.“ Mit dem Video wollen sie die Menschen inspirieren, „sofort auf den Platz zu gehen und Fußball zu spielen.“

Video richtet sich an Fußballer aller Klassen

Die Botschaft des Spots richte sich dabei an alle Amateur- sowie Profifußballer. Es sei der inklusive Charakter von Fußball, der zu dieser Zeit Amateure und Profis vereint. Jede Mannschaft müsse in der Phase der Vorbereitung eine Einheit werden – über quälende Trainingseinheiten, das Spaßhaben in der Mannschaftskabine, die ersten Vorbereitungsspiele oder auch über die Ausstattung, wie zum Beispiel die Trikots. Dementsprechend rufen die Profis am Ende des Spots auf, dem „House of Clubs“ beizutreten und neue Ausrüstung bei 11teamsports zu kaufen.

Die Kampagne startet deutschlandweit zum Saisonauftakt für eine Laufzeit von acht Wochen. Unter dem Slogan „#MissionMannschaft“ wird die Kampagne über zielgruppennahe Plattformen, wie Kreisligafußball und Fußballhelden gespielt, ergänzt durch Influencer-Aktivitäten und die Einbindung der der Profi-Spieler (Julian Brandt, Niklas Stark, Felicitas Rauch) zur Gewinnspielaktivierung in der Zielgruppe.

