Was Fußball­ausrüstung anbetrifft, gilt Eleven Teamssports in Deutschland als größter Händler. Seinen Sitz hat das Unternehmen in Satteldorf. Gegründet wurde es von dem Obersontheimer Oliver Schwerin. Jetzt eröffnete Eleven Teamsports einen neuen sogenannten Flagship-Store in Berlin. Die neuen Räumlichkeiten befinden sich in Steglitz.

Die dortige Schloßstraße zählt zu den wichtigsten Einkaufsmeilen in Berlin. Mit der Anmietung in der Schloßstraße verlegt das Unternehmen seinen Berliner Flagship-Store von Charlottenburg nach Steglitz.

Das repräsentative Geschäft umfasst mehr als 340 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mit dem neuen Filialkonzept sei ein bisher einzigartiger „Fußballkosmos“ in Planung, der neben dem vielfältigen Sortiment ein einmaliges und „ganz auf Fußball ausgerichtetes Einkaufserlebnis“ bereithalte, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

