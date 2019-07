Einwendungen und Anregungen zur geplanten 110-KV-Leitung werden am Mittwoch in Rot am See erläutert.

Sämtliche Bedenken und Anregungen zur geplanten 110-Kilovolt-Stromleitung von Kupferzell nach Rot am See kommen am Mittwoch ab 10 Uhr im „Forum“ in Rot am See auf den Tisch. Federführend für diesen sogenannten „Erörterungstermin“ im Rahmen des Raumordnungsverfahrens für das ENBW-Projekt ist das Regierungspräsidium in Stuttgart.

Im Januar 2014 machte die ENBW ihre Pläne für eine neue Stromleitung quer durch Hohenlohe publik. Nach Ansicht des Energiekonzerns lässt sich nur durch einen Ausbau der Hochspannungsleitungen in Hohenlohe ein Kollaps des Stromnetzes vermeiden, weil aus der Region inzwischen Unmengen an Ökostrom abtransportiert werden müssen.

AfD-Landtagsabgeordnete Erdkabel-Forderung für 110-KV-Leitung wird immer lauter Auch die beiden AfD-Abgeordneten Stein und Baron wollen keine Masten für die neue 110-Kilovolt-Stromleitung.

Widerstand gegen Masten

Vor allem gegen Freileitungen regte sich Widerstand: Unisono forderten zum Beispiel Bürgermeister in den tangierten Kommunen, Landrat Gerhard Bauer, der Regionalverband und Bürgerinitiativen, die 3700 Unterschriften gegen Strommasten gesammelt haben, eine Erdverkabelung – erst recht für die Täler von Jagst und Brettach, die bei dem Projekt überquert werden müssten.

Die ENBW brachte insgesamt acht Korridore in das Raumordnungsverfahren ein, die sich für Freileitungen und Erdkabel oder für eine Kombination beider Möglichkeiten eignen. Das Unternehmen selbst favorisiert eine Trasse, die an Gerabronn vorbei führt.

KV-Leitung Die „konfliktärmste“ Lösung Der Regionalverband favorisiert einen Korridor zwischen Ruppertshofen und Kirchberg für die Hochspannungsleitung.

Die Aufgabe des Regierungspräsidiums besteht nun darin, bei dem Erörterungstermin in Rot am See zwei möglichst umweltverträgliche Korridore sowohl für ein Erdkabel als auch für eine Freileitung herauszufiltern. Eine Entscheidung über den endgültigen Verlauf der Stromtrasse ist damit allerdings nicht verbunden: Wo und in welcher Form die Hochspannungsleitung realisiert wird, bleibt einem anschließenden Planfeststellungsverfahren vorbehalten.

