Reutlingen Umschichten: Baumaterialien mit Langzeit-Wert

Reutlingen / Christina Hölz

Kunst aus Baumaterialien, begehbar und spannend: Lukasz Lendzinski und Peter Weigand zeigen in der städtischen Galerie in den Reutlinger Wandel-Hallen die Rauminstallation „Full Body Contact“. Die beiden arbeiten als Architekten und Designer in den Wagenhallen in Stuttgart. „Umschichten“ nennen sie ihr Projekt, und genau das tun die beiden Künstler auch in ihren Ausstellungen. Mit ihrem künstlerischen Werk schaffen sie Räume und Raumstrukturen auf Zeit, und zwar mit Gegenständen aus dem städtischen Umfeld. Für ihre Exponate suchen die beiden Künstler unkonventionelle Baumaterialien, die nach ihrem Einsatz in Werkschauen und Installationen wieder unversehrt an ihre urspünglichen Einsatzorte zurückfinden. Auf diesem Weg sollen sie Teil eines Materialkreislaufes werden. Die begehbare Installation in den Reutlinger Wandel-Hallen ist bis zum 28. Juli zu sehen. Öffnungszeiten der städtischen Galerie sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr, donnerstags von 11 bis 19 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen zudem von 11 bis 18 Uhr.