Schauspiel Tod in der Not: Das einsame Ende des Walter Weikert

Tod in der Not: Das einsame Ende des Walter Weikert

Tübingen / Von Christina Hölz

Die erste Szene erzählt die Geschichte in wenigen Sekunden. Walter Weikert liegt über seinem Schreibtisch und versucht, das Trumm von einem Möbelstück im Raum zu verschieben. Seine Beine hängen in der Luft, der Firmenchef strampelt, verliert fast das Gleichgewicht. Dieses Bild steht für Weikerts persönliche Situation. Es ist das Bild eines gescheiterten Unternehmers, eines Orientierungslosen im Chaos der globalen (Wirtschafts)-Welt.

Geschichten wie die des Walter Weikert erschüttern während großer Wirtschaftskrisen die Öffentlichkeit. Im Jahr 2009 stand dafür der Tod des Magnaten Adolf Merckle aus Blaubeuren, der sich mit Aktiengeschäften verspekulierte. Der Herr über Firmen wie Ratiopharm und Heidelberg Cement hatte sich auf die Bahngleise gelegt und wurde von einem Zug überrollt. Merckle steht in einer Reihe mit Managern, die – meist als Alleinherrscher – Firmen, Konglomerate oder Imperien aufgebaut haben. Richtige Reiche, die irgendwann teils unverschuldet, teils verschuldet in die Krise gerieten oder untergingen. Und deren Herrscher den Freitod wählten.

Adolph Merckles Schicksal inspirierte den in Dettenhausen geborenen Schriftsteller, Fernseh-Autor (Tatort) und ehemaligen SÜDWEST-PRESSE-Redakteur Felix Huby zu seinem neuen Stück „Die Stunde des Unternehmers“. Kurz vor Hubys 80. Geburtstag hat das Landestheater Tübingen (LTT) das in Zusammenarbeit mit Co-Autor Hartwin Gromes entstandene Werk uraufgeführt. Und aus dem Stoff zwar eine konventionelle, jedoch atmo­­­­s­­phärisch-dichte, kurzweilige und dramatisch-anrührende Inszenierung gemacht.

Klar, das tragische Ende des Patriarchen ist bekannt. Aber bis dahin entwirft Uta Koschel eine Collage, die mehr hergibt als nur die Unternehmer-Biographie. In Rück­blenden reiht die Regisseurin lauter Silvester-Episoden aus verschiedenen Jahren aneinander. Den Anfang markiert der Jahreswechsel 1945/46, die Stunde Null. Da nämlich flieht der kleine Walter Weikert mit seinem Großvater aus dem Osten (auch Merckle stammt aus Dresden) in den Westen. Dort ist Hoffnung, wartet wenig später das Wirtschaftswunder, das der Nachkriegs-Generation zu Wohlstand verhilft. Und das den Flüchtling Weikert, ein unternehmerisches Cleverle, vom kleinen Drogisten zum Big Player in der Industrie befördert.

Den Weg vom wirtschaftlichen Aufstieg bis zum freien Fall mit Börsengeschäften kleidet Uta Koschel in den Soundtrack der vergangenen 60 Jahre. „I wanna dance with somebody“, frohlockt Whitney Houston in den wirtschaftlich fetten 80er-Jahren. Und wenn die Kapitalisten im Westen nach dem Mauerfall von Geschäften im Osten profitieren, klingt die Scorpions-Hymne „Winds of change“.

Zum Glamour der Gewinner passt der Glitzervorhang, vor dem Bühnenbildner Tom Musch das Stück spielen lässt. Ehe sich Weikert am Ende vor den Zug wirft, weil er sein Imperium verzockt hat, schiebt er das silbern glänzende Teil zur Seite. Dann ist da nur noch das schwarze Loch des Scheiterns.

So zeigt das Landestheater einen Bilderbogen deutscher Zeitgeschichte, inklusive immer wieder aufblitzender Gesellschaftskritik. Die offenbart sich erstens in der Person des Walter Weikert, seinem Erfolgsrausch, seiner Egopflege. Gilbert Mieroph gibt den typisch-schwäbischen Firmen-Patriarchen alter Schule mit perfekter Mimik und feinem Spiel. Stark, wie Mieroph diese Mischung aus anfangs kindlicher Unschuld und bisweilen skrupellosem Unternehmergeist ausblanciert (mitten in der Krise wirft er etwa einen verdienten Mitarbeiter raus), wie er bruddelt und philosphiert, wütend brüllt und leise klagt.

Kurz, der Darsteller trägt das Stück regelrecht – er bildet den sturen, fleißigen, beratungsresistenten Firmenchef perfekt ab. Weikerts Leben besteht nur aus Arbeit, er selbst gönnt sich nichts, außer ein unumstrittenes Herrscher-Dasein. Seine Frau Marianne (Susanne Weckerle) ist für ihn nur schmückendes Beiwerk. Ihr kluger Rat prallt an ihm ab.

Aber nicht nur die Unternehmer bekommen ihr Fett ab. Auch die Banken kommen schlecht weg. Erst hofieren sie die Mächtigen, dann lassen sie sie fallen. Kein Wunder, schließlich ist die Branche so verschnupft wie Weikerts Bankberaterin (Jennifer Kornprobst), die sich durch das ganze Stücke niest.

Dann wären da noch Weikerts Kinder (Daniel Holzberg, Mattea Cavic), die zu Silvester gut aufgelegt über die Bühne turnen und eigentlich den Gegenentwurf zum strengen Arbeitsleben ihres Vaters suchen. Ausgerechnet der Sohn, dem Weikert kaum etwas zutraut, hätte am Ende in London den rettenden Kredit an Land gezogen. Aber in diesem Moment halten die Angehörigen schon den Abschiedsbrief des Familienoberhauptes in der Hand.