St. Johann Plötzlich eine Million Euro mehr in der Kasse

Plötzlich eine Million Euro mehr in der Kasse

St. Johann / Nicole Wieden

Der Gemeinde St. Johann steht im kommenden Jahr die zusätzliche Summe von einer Millionen Euro zur Verfügung. Zu dem unverhofften Geldsegen ist es durch einen Tippfehler der Verwaltung gekommen, die den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer falsch beziffert hatte.

Während in der vergangenen regulären Sitzung noch strenge Sparmaßnahmen verordnet wurden, diskutierten die Gemeinderäte am gestrigen Mittwochabend darüber, die Beschlüsse zu Gunsten der Schule in Würtingen zurückzunehmen.

Mehr lesen Sie in einer unserer Abo-Ausgaben.

Das könnte dich auch interessieren: