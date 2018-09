Schlösslesparkfest Ökumene vor Ort und im Zelt

Pfullingen / swp

„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“ – das setzt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Pfullingen konkret um am Sonntag, 9. September, um 10 Uhr im Schlösslespark-Festzelt des Schwäbischen Albvereins. Außerhalb der sonntäglichen Kirchenmauern feiern die evangelische, katholische, methodistische und orthodoxe Gemeinde Pfullingens den jährlichen Tag der Schöpfung open air in freier Natur. Laienvertreterinnen und -vertreter der ACK, die den Gottesdienst vorbereitet haben, führen mit Pastor Oliver Lacher und Dekan Hermann Friedl durch die Liturgie mit dem Thema „Von meinen Früchten könnt ihr leben“. Die musikalische Gestaltung übernehmen Dr. Siegfried Klöpfer am E-Piano und der Saxofonist Christoph Kolz. Äpfel stellt Manne Wolf zur Verfügung.

Der am 15. Juli 2017 beim Zweiten Ökumenischen Stadtkirchentag in Pfullingen gepflanzte Apfelbaum im Schlösslespark – ein öffentliches „Denkmal“, das die ACK Pfullingen gesetzt hat – tritt am Ende des ökumenischen Gottesdienstes ins Blickfeld. Dann nämlich werden die Mitfeiernden sich in Bewegung setzen und zu diesem Apfelbäumchen pilgern. Sie möchten sehen, ob dieser Kirchentagsbaum nach so kurzer Zeit schon Früchte trägt.