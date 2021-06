Lenken, Steuern, Bremsen: Was sich so einfach liest, kann eine Herausforderung sein. Mit dem Rad zu fahren oder mit dem E-Bike unterwegs zu sein, ist nicht das gleiche. Sie unterscheiden sich in Gewicht, Geschwindigkeit und dadurch auch im Fahrverhalten. „Meistens sind die Pedelec-Fahrer zu schnel...